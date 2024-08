La revolución Nápoli trabada por el delantero de los 100M: PSG y Chelsea afuera; Arabia, el destino

El Napoli de los guerreros está tomando forma. Está a la espera de la firma de Lukaku, ha recibido el visto bueno del Manchester United para la venta de Scott McTominay y está tratando de superar la resistencia del Brighton para fichar a Billy Gilmour, con quien ya tiene un acuerdo desde hace tiempo.

Los napolitanos están marcando la pauta en un mercado extraordinario también por la cantidad de dinero invertido: si ambos mediocampistas escoceses llegan, el monto total ascendería a unos 150 millones. Todo esto sin los ingresos de la Champions y, sobre todo, sin haber vendido aún a Victor Osimhen, el jugador que debía financiar la revolución y que, por ahora, es una carga considerable en el balance, con su salario de 10 millones netos por temporada.

El nigeriano está fuera de la plantilla, fuera del proyecto: se entrena aparte en Castel Volturno mientras espera novedades.

Primero apareció PSG, luego Chelsea, pero entre el fair play financiero de Al Kelaifi y la decisión de no poner los 100M de la cláusula de rescisión por parte de Stamford Bridge, Osimhen quedó a la deriva. Ahora, apareció una opción fuera del viejo continente.



Fabrizio Romano informa que Napoli y Al-Ahli han cerrado un acuerdo total para el traspaso de Osimhen, con una cifra de 65 millones de euros fijos más variables. Esta oferta se ajusta a lo que el club italiano espera y necesita. El nigeriano está dispuesto a moverse, pero ha puesto dos condiciones clave: una financiera y otra relacionada con su futuro deportivo.

Este año, los salarios en Arabia han sufrido un recorte considerable, así que el delantero exige una cifra astronómica para aceptar. Quiere ser el mejor pagado de su equipo, superando a Firmino y Mahrez, es decir, demanda más de 30 millones de euros anuales, algo que el Al-Ahli está evaluando. Además, Osimhen quiere que su contrato incluya una cláusula de venta asequible, por si en algún momento desea o necesita volver a Europa. La pelota ahora quedó del lado de los jeques…

🚨🇸🇦 More on Victor Osimhen story.



The agreement between Napoli and Al Ahli for package in excess of €65m is almost done, pending small details.



But NO agreement with Osimhen so far as Nigerian striker wants an important salary + KEY DETAIL: release clause to be included. pic.twitter.com/Z9vnSTdIEE