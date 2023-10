Laporta y el Barça se rinden al monumental bombazo de Beckham y Messi: el culé muere de envidia

El impacto de Leo Messi ha sido masivo en el Inter de Miami y eso David Beckham, que fue quien tentó al 10 con la idea del salto a EEUU, lo sabía, pero dado que este paso en la MLS del argentino será tan intenso como breve (tiene contrato hasta 2025), en mente del mandatario y exjugador y el astro rosarino está dar un paso más, uno que supone un monumental bombazo directo al corazón del culé, uno que, de darse, Laporta y el Barça no pueden menos que aplaudir.

Atendiendo a los medios de comunicación, el entrenador de Messi en Florida, el Tata Martino, que también lo fue del 10 en el FC Barcelona, soltó la confirmación de un secreto a voces que ha entusiasmado a los hinchas de la MLS: Luis Suárez no solo está en mente del equipo americano para 2024, sino que su fichaje se está cociendo a fuego lento y en la buena dirección. Es decir, que el Barça, desde la distancia, ve como Beckham puede lograr reunir al mejor jugador de todos los tiempos en la historia del club culé (Messi), junto a dos de los mejores en su puesto, como son Busquets y Jordi Alba, bajo el mando de un exentrenador del Barça (Martino) y a todo ello unirle ahora a uno de los más grandes delanteros que han tenido la entidad en los últimos 30 años, como es el futbolista de Gremio.

“Nosotros dentro de nuestro análisis de la temporada que viene y de las necesidades que podemos tener, tenemos un análisis con Luis (Suárez) y un análisis sin Luis. Así que llegado el momento y cuando nos oficialicen la situación de Suárez respecto a Inter Miami, estaremos preparados para ir por el camino que corresponda”, decía Martino ante los mass media. Y esto es poco menos que acercar un encuentro que desean todas las partes.

🗣️ I asked Tata Martino whether Inter Miami would look to sign Luis Suarez this winter if he becomes free.



“Looking into our analysis for next year and needs we may have, we have a scenario with Luis & without Luis.



“If he officially is free, we’ll take path that corresponds.”… pic.twitter.com/X2qScWq8RU