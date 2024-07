El capricho De Rossi se volvió realidad: la Roma le quitó una joya a la Juventus; 30M y 5 temporadas

La Serie A enfrenta una nueva temporada por todo lo alto con los representantes que la pasada dio pie de guerra como el Inter de Milán, AC Milan, Juventus, Atalanta o Bologna. Hay otra disputa que se está dando fuera de las canchas y es la de los fichajes, que siguen estando en su hora cero y que además trae novedades. La ‘Vecchia Signora’ ahora mismo está en el centro de la conversación por el acuerdo con el que ha llegado con la AS Roma para traspasar a una de sus joyas más prometedoras pero que para su mala suerte no tuvo espacio en el equipo. Se trata de Matías Soulé, delantero argentino de 21 años que el pasado curso militó en Frosinone y que está a poco de llegar a la ‘Loba’.

El nacido en Mar del Plata terminó por convencer a los directivos de la Roma que enseguida iniciaron los trámites para comprar a la joya gaucha. La ‘Juve’, fiel a su estilo, impuso unas cuantas condiciones a la hora de confirmarse el fichaje del talentoso futbolista, cosa que el cuadro que dirige Daniele De Rossi aceptó. Sin espacio en el plantel de Massimiliano Allegri, Soulé llega a su nuevo equipo con el fin de demostrar lo que hizo en su última temporada en Frosinone, además de convencer al entrenador italiano que está para ser titular y crecer en un club que se acomoda a sus ambiciones futbolísticas.

La información del fichaje inminente la dio el periodista César Luis Merlo, quien resaltó los detalles de la venta. En total, son 30 millones los abonados por parte de la Roma a las arcas del equipo de Turín; de esa cantidad, 26 serán fijos, mientras que los 4 restantes serán en variables de acuerdo con los objetivos que el futbolista cumpla. Asimismo, el comunicador también afirmó que Juventus se quedará con el 10% en base a una posible venta en el futuro; por lo tanto, Soulé firmará hasta junio de 2029 una vez pase la revisión médica respectiva.

Sumada a la información sostenida por Merlo, el italiano Fabrizio Romano también agregó otros detalles sobre la adquisición de la Roma. Matías Soulé aseveró que entre los 4 millones que hay en variables, 2 serán en objetivos fáciles, mientras que los restantes apuntan a objetivos más difíciles. Lo cierto es que no se ha especificado en qué consistirá lo segundo, aunque el 10% de la venta que es para la ‘Juve’ deja en claro las condiciones dentro de la cláusula.

