Lionel Messi enciende las alarmas: el mensaje de Inter Miami; Argentina y Scaloni lo siguen

Inter Miami visitará este sábado a New York City por la fecha 33 de la MLS. El conjunto dirigido por el argentino Gerardo “Tata” Martino es líder de la Conferencia Este con 63 puntos y enfrentará a un equipo que necesita las tres unidades para seguir con chances de clasificar a los play-off.

En ese marco, la gran pregunta que sobrevuela por Miami y Estados Unidos es si Lionel Messi arrancará el encuentro como titular. El argentino dejó atrás la lesión que sufrió en la final de la Copa América 2024 pero no fue de la partida el último encuentro del Inter ante Atlanta.

Al respecto, el asistente de Tata Martino, Javier Morales, explicó: “Leo el otro día jugó 30 minutos. Lo hizo bien, sin ninguna molestia, está en condiciones de jugar. Depende de lo que decida el Tata. Pero físicamente está muy bien”.

Gametime in NY🗽🔜



Read more about our upcoming match versus NYCFC presented by @Heineken_US Silver here: https://t.co/UvhsfeoThu pic.twitter.com/kNvuHXDVlT