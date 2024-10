Lionel Messi no acepta lo que Cristiano sí: el delantero de Al Nassr le rompe el corazón a todos

La magia de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo aún no se apaga, pese a que ya no están en la órbita del fútbol mundial en equipos de primera categoría, siguen dando cátedra con sus actuaciones, uno en la MLS y el otro en la Saudi Pro League. En el caso del portugués, no le afecta que no haya ganado un Mundial con Portugal, pero sí puede presumir la Eurocopa que obtuvo con su combinado nacional en 2016. Y con respecto a su club, sigue batiendo récords e incluso ya superó los 900 goles hage poco, aunque hay un detalle que salió a colación.

Después de un tiempo el astro portugués ha cambiado su filosofía de juego, al menos de la que es consciente hoy en día a diferencia de otros años. Los títulos y los logros personales ya quedaron atrás para Cristiano Ronaldo, puesto que el ex Manchester United admitió que ya no le queda mucho tiempo en el campo y que prefiere disfrutar. Esta declaración trajo consigo más de un comentario, pues el luso sigue dando la hora con Al Nassr, no se sabe cuándo será su última vez, pero lo que sí es un hecho es que su legado continúa.

Los números de CR7

Cristiano Ronaldo no lo puede evitar y sigue extendiendo su supremacía en el fútbol árabe, pues con Al Nassr, pese a que no le ha ido a bien en las finales, sigue marcando goles. Hasta la fecha, el ex Real Madrid ya lleva ocho goles y dos asistencias entre club y selección en lo que va de la temporada.

Dura realidad para Cristiano

CR7 posee números positivos, pero la realidad es que el jugador cada vez ve su retiro a la vuelta de la esquina. Es un tema sensible del que en más de una ocasión ha evitado hablar, pero con 39 años y quemando sus últimos cartuchos, admitió lo siguiente: “Ahora simplemente estoy disfrutando del fútbol porque sé que no me queda mucho tiempo sobre el campo”.

La madurez del portugués

La Champions League, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, la Eurocopa, entre otros títulos, han sido levantados por Cristiano. Sin embargo, el fin se acerca y hasta él mismo ya no busca superar algún récord por más que alcanzó más de 900 tantos. “Para mí ahora no es importante ser el mejor jugador o ganar premios. Lo que me importa ahora es disfrutar y ayudar a mi equipo”, exclamó CR7.