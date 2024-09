Preocupación en Al Nassr: Cristiano Ronaldo afuera de la Champions ¿cuál es su estado de salud?

Cristiano Ronaldo sufrió una infección viral y el Al Nassr confirmó que no estará disponible para el partido de este lunes contra Al Shorta, en un duelo correspondiente a la Champions League de Asia.

"El capitán del primer equipo, Cristiano Ronaldo, estuvo expuesto a un problema de salud (una infección viral), y después de que el médico del club le hiciera un seguimiento se decidió que necesitaba descansar y que no acompañe a la delegación en su viaje", se explica en el comunicado que emitió el cuerpo médico del Al Nassr.

La noticia cayó como un baldazo de agua fría en Irak. Es que el conjunto campeón de esa liga había preparado una recepción especial para CR7 pero finalmente no podrá ser posible debido al inconveniente que sufre el delantero.

De acuerdo con los médicos, si el portugués evoluciona en los tiempos establecidos, podría estar de regreso el próximo viernes en el partido contra el Al Ettifaq por la Saudi Pro League.

Durante la semana pasada, el delantero de 39 años fue noticia por sus declaraciones contra el técnico del Manchester United, Erik ten Hag. En un encuentro con Río Ferdinand, CR7 apuntó contra el neerlandés por la manera que tiene de conducir el grupo y por su falta de ambición para ser competitivo.

“Como entrenador del Manchester United no puedes decir que no vas a luchar por ganar la Premier o la Champions League. Hay que decir ‘tal vez no tengamos el potencial, pero lo vamos a intentar’. ¡Tienes que intentarlo!”, aseguró Ronaldo.

