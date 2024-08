Locura de CR7 en la liga Saudí: marcó un golazo y ahora va por un récord de Lionel Messi

Cristiano Ronaldo arrancó con todo esta temporada en la Saudí League Pro y anotó un golazo de tiro libe para que su equipo Al-Nassr derrote por 4-1 a Al Fayha. El portugués de 39 años quedó a una sola conquista de igualar un récord que hasta ahora ostenta Lionel Messi.

Actualmente CR7 acumula 64 goles por ese vía mientras que el argentino tiene 65. El último que anotó el rosarino por esta vía fue ante Ecuador, en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Para los amantes de las estadísticas hay una diferencia clave. Es que el capitán de la Selección argentina los marcó en 1.069 encuentros oficiales, mientras que CR7 lo hizo en 1.235.

Los tantos de Messi se distribuyen de la siguiente forma: 50 en el FC Barcelona, 11 en la Selección argentina, 2 en el PSG y 2 en Inter Miami.

Por su parte, Ronaldo hizo 14 goles de tiro libre en Manchester United, 32 en Real Madrid, 1 en Juventus, 6 en Al Nassr y 11 con la Selección portuguesa.

Cristiano Ronaldo came through with the beautiful direct free-kick 🎯

CR7 quiere seguir haciendo historia y el gran objetivo para esta temporada es ganar títulos con el Al-Nassr de la Saudi League Pro. Sin embargo, el portugués cree que el equipo necesita un cambio de mentalidad para ir por todas las competencias.

En su primer año, Ronaldo estaba convencido de que su compatriota Luis Castro era el hombre indicado para estar en el banquillo pero ahora piensa algo totalmente diferente y le pidió a los dirigentes que contraten a Zinedine Zidane.

El extécnico del Real Madrid compartió plantel con CR7 en la época que la Casa Blanca obtuvo tres Champions League de forma consecutiva.

La directiva está al tanto del deseo del portugués y la idea es concretar un encuentro con Zizou para saber sus pretensiones.

🚨 JUST IN: Cristiano Ronaldo wants to reunite with Zinedine Zidane at Al-Nassr if Luis Castro gets sacked.