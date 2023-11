Messi, Beckham y Busquets gestan un fichaje top en Miami, uno de los mejores porteros de la década

Ayer hicimos eco en Don Balón de que el Real Betis Balompié tenía muy encarrilado el fichaje de David de Gea ya que el portero español, con vistas a perseguir retos deportivos atractivos, dejó de lado la posibilidad de aterrizar en la Saudi Pro League a manos de alguno de los equipos que le han tentado desde el país.

En todo caso, cuando todo parecía hecho con el conjunto verdiblanco, quien tiene más que necesidades en la portería, el Inter de Miami ha hecho su aparición en escena dispuesto a virar de forma radical este culebrón, algo que no deja de resultar sorprendente ya que el propio De Gea venía manifestando su intención de unirse a algún equipo de la élite europea.

Hay que recalcar que el Inter de Miami, club presidido por el ilustre David Beckham y que lideran en el césped Leo Messi, Sergio Busquets o Jordi Alba, terminó su temporada hace unas semanas atrás después de no clasificarse para el play-off que da derecho a luchar por el título de la MLS y hasta mediados de febrero no volverá a la actividad, pero para entonces el club floridense espera tener cerrado el fichaje de un David de Gea cuya respuesta a esta propuesta aún no se conoce.

El español terminó su etapa en el Manchester United de una forma un tanto cuestionada, pero esto no exime al futbolista de estar considerado uno de los mejores porteros de la última década por su dilatada trayectoria en los red devils, club con el que no llegó a un acuerdo económico para renovar su contrato en el postrero mes de junio y club que, dadas las dudas originadas por su susituto en la portería, André Onana, ha vuelto a contactar con el madrileño, pero su etapa en Old Trafford ya forma parte del pasado.

Eso sí, con la posibilidad de unirse a Leo Messi y Busquets en Miami, David de Gea tendrá que reconsiderar sus prioridades de futuro ya que en el Real Betis, además, se embolsaría una cuantía salarial mucho menor de la que percibiría si acepta la oferta de David Beckham.