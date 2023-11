Casemiro da el “sí”, pero otra estrella mundial reniega de Neymar, Cristiano Ronaldo y Benzema

El Manchester United está viviendo la segunda temporada de Erik ten Hag al frente del proyecto con muchos más problemas de los deseados y esperados ya que, a pesar de que numerosos futbolistas reforzaron la plantilla el pasado verano, el proyecto no termina de despegar.

Amén de estos, jugadores como Antony, Jadon Sancho y Casemiro, los cuales llegaron al club con la idea de que se convirtieran en estandartes del proyecto, han roto su relación con el técnico neerlandés y de ahí que el centrocampista brasileño esté cada vez más convencido de seguir los pasos de Cristiano Ronaldo, Neymar o Karim Benzema poniendo rumbo a la Saudi Por League, donde cuneta con varias ofertas y donde podría recalar en la próxima ventana de transferencias invernal.

Eso sí, aunque esta pérdida, a pesar de que Casemiro fue muy importante en Manchester la temporada pasada, no tendrá impedimento por parte de Ten Hag ya que con ese dinero el club podrá realizar otra incorporación del gusto del técnico, Bruno Fernandes también ha querido regalar una noticia muy gratificante para él: no se moverá de Old Trafford.

Al mismo tiempo que diferentes colosos sauditas han tentado a Casemiro, el mediapunta portugués también ha acumulado pretendientes en el país y esta amenaza sí que estaba comenzando a generar mucha preocupación en Old Trafford dada la importancia que tiene Bruno en el proyecto de Ten Hag. En este sentido, afortunadamente para los incondicionales de los red devils y del propio entrenador neerlandés, el jugador ha querido ratificar su total compromiso con el proyecto, una postura tan entendible como justiciada por su contrato en vigor hasta 2026 (pudiendo extender el mismo hasta 2027), la cantidad de minutos disputados esta temporada (1465, solo superado por André Onana) y las muestras de cariño recibidas tanto por el club como por los aficionados, habiéndose convertido ya en todo un ídolo en Old Trafford.

Es cierto que en Arabia Saudí el jugador tendría la oportunidad de embolsarse una cantidad de millones mucho más alta que en la actualidad, pero esta vez Neymar, Benzema y Cristiano Ronaldo se tendrán que conformar con presenciar la llegada de un top mundial como Casemiro, pero no de un Bruno Fernandes cuya decisión parece irrevocable.