Messi y Suárez le insisten a Beckham: Inter Miami busca a un crack de Boca ¿qué hará Riquelme?

Inter Miami trabaja en la diagramación del plantel para la temporada 2025. Con Lionel Messi como pilar fundamental del proyecto, la idea de David Beckham es rodear de figuras al argentino para que pueda jugar el máximo de encuentros en el tramo final de su carrera.

Es por eso que el equipo que dirige Gerardo “Tata” Martino fijó su interés en Miguel Merentiel, el delantero de Boca Juniors. El uruguayo está mostrando viene teniendo un gran año, a punto tal que fue en la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas fue convocado por el entrenador de La Celeste Marcelo Bielsa.

La operación no asoma para nada sencilla. Merentiel es una de las figuras de Boca y para liberarlo Juan Román Riquelme querrá que Inter Miami presente una oferta suculenta para hacerse de los servicios de “La Bestia”.

La cláusula de rescisión del uruguayo es de 18 millones de dólares, según informó el sitio Doble Amarilla.

El equipo de David Beckham recibirá el próximo sábado a Philadelphia Union, un encuentro muy esperado por todos los fanáticos del fútbol. Es que ese día, está anunciado el regreso a la competencia de Lionel Messi, quien ya dejó atrás la lesión que sufrió en el tobillo derecho en la final de la Copa América 2024 ante Colombia.

En medio de la expectativa por el retorno del astro argentino, desde Estados Unidos no llegan buenas noticias. Medios de ese país informaron que Messi trabajó diferenciado en el último entrenamiento del Inter como consecuencia de un cuadro gripal y habrá que esperar hasta unas horas antes del encuentro ante Philadelphia para ver qué decide el cuerpo técnico.

Si no es el 15 de septiembre, el regresó podría unos días más tarde, más precisamente el 18, ante el Atlanta United.

