Negocio redondo para Boca; 6.8M al bolsillo y su perla rumbo a la MLS: eligió enfrentar a Leo Messi

Sudamérica tiene por excelencia un registro positivo de futbolistas que salieron al extranjero y dejaron un precedente, ya sea al fútbol europeo, saudí o la misma MLS. En estas última, cada vez hace más popular encontrar jugadores latinos que hacen todo lo posible para crecer futbolísticamente y el campeonato también. Lionel Messi es el mejor caso de todos si de argentinos se trata, y ahora, Luca Langoni le quiere seguir los pasos al campeón de la Copa América, después de haber sido confirmado en su nuevo club.

El extremo derecho de 22 años abandona la disciplina de Boca Juniors para poner rumbo firme al New England Revolution para darle el toque de consistencia y efectividad que urge el equipo. Con un futuro prometedor, además de ser la revolución del cuadro ‘Xeneize’ en los últimos meses, Langoni va con el objetivo de hacerse notar más y la Major League Soccer de alguna forma termina siendo un puente para la migración a un fútbol más competitivo como el europeo. En Boca lo saben y aún más el delantero, que también, escogió competir contra Messi.

VarskySports lo había adelantado hace unos días, que todo estaba encaminado para que Luca Langoni sea nuevo jugador del New England. El mencionado medio apuntó las condiciones del fichaje que sumamente conviene a Boca Juniors tras la venta de su joya. La compra del equipo de la MLS fue por 6.8 millones de dólares más 500 mil en objetivos. De ese modo, Langoni firma hasta 2027 con su nuevo club y con la opción de renovar un año más.

OFICIAL! Luca Langoni es nuevo jugador de New England Revolution 🇺🇸. Boca 🟦🟨🟦 vendió el 80% del pase por U$S 6.8 millones + U$S 500 mil en bonos por objetivos. Contrato hasta junio de 2027 con chances de extender por un año más. https://t.co/DgrGZWBsjF pic.twitter.com/iFXb6SzsoN