Ni con Luis Suárez, el Inter de Miami de Leo Messi iguala el bombazo de la leyenda alemana en la MLS

Tras la dolorosa derrota del Inter de Miami, que lo dejó fuera de la Leagues Cup en los octavos de final, el conjunto de Leo Messi deberá poner el foco en competir de la mejor manera posible en la MLS, competición con la que sueña en el equipo propiedad de David Beckham. Sin embargo, por legendarios que sean los fichajes de los de Florida, la realidad es que en el otro lado de los Estados Unidos también están haciendo un gran trabajo con fichajes como el anunciado por Fabrizio Romano, de Marco Reus.

🚨🇺🇸 EXCL: Marco Reus to LA Galaxy, here we go! Deal finally done after initial agreement revealed in July.



Contract until December 2025 plus option to extend, as expected.



Reus, planning for travel to US in the next days for medical tests and contract signing.



Done, sealed 🇩🇪 pic.twitter.com/pLHuR7zrPx