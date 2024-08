Para alegría de Messi y Suárez, un crack de Sudamérica no irá a la MLS y se queda en Europa

El paraguayo Miguel Almirón seguirá siendo jugador del Newcastle United luego de que fracasaran las negociaciones con el Charlotte FC de la MLS. El jugador tenía todo acordado para regresar al fútbol de Estados Unidos pero el club inglés cambió las condiciones del acuerdo y la contratación quedó completamente descartada.

De acuerdo con la información que publicó el periodista Fabrizio Romano “Charlotte FC abandona las negociaciones por Miguel Almirón, acuerdo fracasa y ahora OFF. A pesar del acuerdo inicial sobre los términos del contrato, no hubo acuerdo entre los clubes ya que la petición de Newcastle era demasiado alta para Charlotte FC”.

🚨⚪️⚫️ EXCL: Charlotte FC leave the negotiations for Miguel Almirón, deal collapsed and now OFF. Despite initial agreement on contract terms, no agreement between clubs as Newcastle request was too high for Charlotte FC. pic.twitter.com/JuqtO9MP6O

Es importante aclarar que Charlotte había enviado un ejecutivo para negociar con las Urracas por Miguel Almirón. Cuando todo parecía llegar a buen puerto, Newcastle subió sus pretensiones y ahora el paraguayo se prepara para iniciar la temporada 2024-2025 de la Premier bajo las órdenes de Eddie Howe.

La joya de la Selección paraguaya Ramón Sosa estará llegando en las próximas horas a Inglaterra para sumarse al Nottingham Forest. Después de varios días de negociaciones, el club inglés le pagará a Talleres de Argentina 11 millones de euros más 5 millones de euros por objetivos.

Sosa viene de tener una gran temporada con el equipo de Córdoba y fue convocado por Daniel Garnero para disputar la Copa América 2024 en Estados Unidos.

Ahora, el joven de 24 sueña con ganarse un puesto en el equipo conducido por Nuno Espírito Santo.

🌳🛫 Ramón Sosa, flying to England right now in order to complete his move to Nottinham Forest for €11.7m plus €5m add-ons.



Meanwhile, Talleres had €3m bid rejected by Portimonense for Hélio Varela as replacement. pic.twitter.com/tr4dESkgBb