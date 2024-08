Pep Guardiola lo lamenta; el brasileño que se negó ir al City: quiere hacer historia en Newcastle

El fútbol brasileño es conocido por lo competitivo que es y los jugadores que exporta constantemente. Es una obviedad, pero también una realidad que muchos países no gozan, al menos no con la calidad de futbolistas que son tendencia y noticia cada semana. En esa línea, el mediocampista Bruno Guimaraes tomó decisiones que hasta la fecha resaltan, como su traspaso de Athletico Paranaense al Olympique de Lyon y, por ende, al Newcastle United. En este último, marcó un precedente importante hasta fue considerado por Pep Guardiola.

El entrenador español decidió no traer a nadie para la temporada que viene, a excepción de Savinho, otro brasileño que promete. Con Guimaraes pasa algo parecido, en su caso, se desenvuelve en la primera línea del medio y tiene buena salida, características que llamaron la atención al extécnico del Barcelona. Y en plena pretemporada, Guimaraes salió a aclarar el interés que el Manchester City depositó en él y su firme postura sobre su futuro con las ‘Urracas’.

Eddie Howe reconoce que Bruno Guimaraes, desde que arribó al St. James' Park, se convirtió en un referente importante no solo en su rol como volante defensivo, también como auténtico líder. Por eso mismo, y ante los rumores que situaban al brasileño con el City de Pep, salió a aclarar a la prensa su postura. “Estoy muy feliz en Newcastle, nunca dije que me quiera ir”, dijo rotundamente.

I'm very happy to be starting another season with this club that has done so much for me since my first day here. I'm glad to be back and more prepared than ever to have a brilliant season and to help Newcastle reach the highest possible position! Another dream has come true!… pic.twitter.com/aEmrwC4qa9