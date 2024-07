Por eso se marchó Joselu y Vini, Rodrygo y Militao se lo habían callado: Chicago y EEUU alucinan

Joselu se echó a un lado cuando se vio venir todo lo que estaba preparando este nuevo Real Madrid en ataque: a todo el raudal de la 23/24, además ha sumado a Kylian Mbappé y Endrick, el único nueve al uso del equipo. Lo del francés, como es lógico, ya iba a quitarle minutos de juego, pero también pensó en el jovencísimo jugador sudamericano, porque, como preveía el internacional con España, la llegada a Madrid del ex 9 de Palmeiras está lejos de ser anecdótica. Prueba de ello es que quiere tomar la oportunidad de oro que se le presenta en el primer choque blanco en Chicago para afianzar su objetivo.

El nueve puro es del 16, otra cosa es que los minutos sean complicados

Sí, Endrick tiene un hándicap complicado en este Real Madrid para ganarle minutos a Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Vinicius Júnior, Rodrygo Goes y, además, Brahim Díaz y Arda Güler: además de una competencia feroz, es muy joven y viene de una liga sin el rigor táctico y físico que exige Europa. Pero a la vez es el único nueve del equipo tras la marcha de Joselu y sus intenciones son claras, lo que descarta totalmente su cesión: “No me importa nada más”, decía en sus primeras palabras de blanco sobre la posibilidad de no vestir de blanco esta campaña.

Dejando a un lado ya el tema del préstamo, algo que no solo no se plantea le jugador, sino tampoco el club blanco, cabe preguntarse, ¿cuáles son las posibilidades reales de Endrick de tener minutos en este Madrid?

Dos caras de una moneda

De un lado, podemos ser pesimistas si nos fijamos en el escaso protagonismo que tuvo Güler en el Madrid la temporada pasada, donde Carlo Ancelotti solo empezó a usarlo cuando la temporada en LaLiga EA Sports echaba el cierre y el título estaba afianzado. No obstante, Endrick es diferente.

Más allá de que sea el único nueve al uso, si es que el de Palmeiras puede ser tal cosa, Endrick llega como uno de los fichajes más caros de la historia del Madrid (72M), lo que obliga a minutos, pero es que además desde este jueves se le presenta una pretemporada propicia, con la clara posibilidad de sacar la cabeza cuando faltan siete titulares del equipo, y si lo hace, ¿será tan sencillo para Carletto quitarlo? No lo creemos. Por eso Endrick lo sabe, tiene todo en contra para ser importante en la 24/25, pero a la vez cree que puede romper ese techo, y desde el Soldier Field de Chicago (ante el AC Milan) quiere demostrarlo, como bien saben sus compatriotas Vini, Rodrygo y Militao.