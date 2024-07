Ancelotti ya sopesa hasta 3 fichajes en plena gira por EEUU y Aymeric Laporte solo es uno de ellos

El Real Madrid oficialmente ha cerrado su plantilla, pero eso no cumple los cánones oficiosos, donde los blancos aún no han clausurado tres vías de cara a esta ventana de transferencias. Una tiene que ver con la posición de central, donde hay un evidente problema pese a la polivalencia de Aurelien Tchouameni con la salida de Nacho Fernández y la lesión de David Alaba, y eso nos lleva a Aymeric Laporte, cuyo fichaje no está descartado. Y como esta vía hay otras dos abiertas.

Al Nassr, un problema

El Madrid no ha ido al mercado ‘por ir’ en los últimos tiempos, sin embargo el OK de Ancelotti al fichaje de Laporte no se considera, pese a lo atípico de tal fichaje, un lujo, sino una necesidad. La gran Eurocopa del jugador de España y la enorme capacidad para salir con la pelota jugada del futbolista del Al Nassr son cartas de presentación suficientes para que sea el refuerzo que necesitan Militao y Rüdiger, aunque hay que decir que su salida del equipo árabe es compleja ya que tiene contrato y aunque está dispuesto a renunciar a su sueldo, su equipo quiere la misma cantidad de traspaso de la que pagó al City por él, algo que el Madrid no acepta.

Dos temas abiertos

Dejando a un lado las urgencias, en Madrid también se sopesa, aunque de cara al futuro, el fichaje de un lateral derecho, donde Lucas Vázquez, que ha renovado por una temporada, y Dani Carvajal, que ya es más que veterano (en enero, 33), quizá no ofrezcan en la 25/26 todas las garantías posibles, por eso jugadores como Trent Alexander-Arnold o Denzel Dumfries están en la agenda, este último apuntado por 90 min.

Pero hay más, de las necesidades y las urgencias debemos pasar al plano de los jóvenes prometedores y ahí Franco Mastantuono ocupa un papel predilecto. El jugador argentino de River está en el punto de mira del Madrid, es más, todas las partes están de acuerdo en el traspaso, de modo que el Madrid pretende hacer el ataque definitivo para llevarlo a Madrid en agosto de 2025, cuando sea mayor de edad.