Renegó del Barça, humilla a Leo Messi, da la razón a CR7 y Haaland y destroza a Suárez y Beckham

Si una imagen vale más que mil palabras, más cuando había que buscarlas ante las ausencias de Leo Messi y Cristiano Ronaldo de inicio en el duelo entre el Al Nassr y el Inter Miami, esa es la del que puede ser el premio Puskas de la temporada. Hablamos del gol de un Aymeric Laporte que estuvo cerca de fichar por el Barça, reconoció que se fue a Arabia Saudí por dinero y ayer le hizo un tanto desde más de 60 metros a un equipo de Messi, Beckham y Suárez que salió humillado (6-0) de su visita al gigante árabe.

Está toma del GOLAZO de Laporte al Inter Miami NO TIENE SENTIDO!!! 🤯 pic.twitter.com/gA0UwDwTng — MT (@MadridTotal_) February 1, 2024

Es decir, el equipo de un ausente por lesión Cristiano Ronaldo pasó por encima con extrema sencillez de uno de los aspirantes al título de la Major League Soccer, confirmando las palabras que en su día pronunció el astro portugués comparando las dos ligas emergentes y argumentando la razón de que no fuera a Estados Unidos “porque en Arabia el campeonato es mucho mejor”, comentó en su día el ex de Real Madrid, Manchester United o Juventus de Turín.

Sin Messi en el once americano en el que sí estaban Jordi Alba, Luis Suárez y Sergio Busquets, los saudíes ya mandaban 3-0 en el minuto 12, cuando se produjo el tanto del internacional con la España de Luis de la Fuente. Aunque sí sintió en sus carnes la humillación el crack argentino, que saltó al césped con el 6-0 ya instaurado en el marcador, y por si fuera poco, el 10 se mostró inoperante para al menos sacar del catastrófico correctivo a su equipo.

Mientras, en la grada el portugués se lo pasaba en grande con los tantos de su equipo en el que pudo haber sido el último cara a cara entre equipos de dos de los mejores jugadores de todos los tiempos y que esta vez volvió a salir cara para el 7.

Disfruta CR7 del Baile que le pego su club al Inter Miami de Messi

pic.twitter.com/Lw1QD7wZVG — TERADEPORTES (@Teradeportes) February 1, 2024

Y por si fuera poco para Messi, al resonar de aquellas palabras de CR7 y la derrota del ayer se une el hecho de que Inter se va de vacío en los dos partidos disputados en Arabia Saudí, ya que también cedió ante el Al-Hilal (4-3), de modo que en cierta forma es complicado no darle la razón al luso sobre el nivel de una y otra competición. Y no solo eso, las redes también comentaron la derrota de Erling Haaland en el The Best a manos de Messi. Recordemos que fue este último quien se llevó el premio injusta e inexplicablemente al ser baremado el Mundial, su único gran logro de la campaña pasada, cuando el torneo mundialista no entraba en las fechas que computaban para el trofeo individual.