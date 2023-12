Trituró a Kroos y Ancelotti y da a Guardiola y Halaand una Navidad de oro: el campeón mueve 240M

Al final, la Premier League, desde que Pep Guardiola está al mando del Manchester City, es un rincón que se le hace muy largo a los otros 19 equipos que conforman la liga inglesa; no en vano, los skyblue han ganado los tres últimos títulos. Y esta temporada puede ser similar, ya que tras esta jornada los citizens pueden neutralizar prácticamente la rebelión de tres de los cuatros equipos que le hacen sombra en lo alto de la tabla del campeonato. Y encima el City pone en marcha una Navidad de oro movilizando 240 millones de euros que disparan sus opciones: vuelven el mejor goleador y el que fuera verdugo de Modric y Toni Kroos en las últimas semifinales de la Champions League, De Bruyne.

Regresos esperados

Cuando se le preguntó al míster de Sampedor por el regreso de dos de sus piezas más importantes, como son Erling Haaland y Kevin de Bruyne, el entrenador sacó una sonrisa a los seguidores citizens, afirmando en The Athletic del noruego que “aún no está en el equipo. Se encuentra mejor pero no ha hecho ningún entrenamiento con el equipo. Ojalá que en enero pueda volver con nosotros”; mientras que del jugador belga apuntó lo siguiente: "La semana pasada entrenó con nosotros, pero hoy tuvo un poco de fatiga porque está entrenando duro”. Es decir, les queda poco, muy poco para volver.

Traducidas ambas ganancias en valor y potencia de fuego en el campeón europeo e inglés, el City va a poner en marcha su plan maestro desde comienzos de 2024: vuelven el escandinavo y De Bruyne justo cuando arrancan los meses decisivos, lo que supone movilizar esos 240 millones de euros en los que están tasados juntos los dos jugadores; o lo que es lo mismo, el City recupera a sus dos mejores jugadores en el tramo en el que hacen falta justo cuando han remontado la diferencia en la liga.

Tropiezos de los adversarios

A excepción del Liverpool, el regreso de los dos geniales futbolistas, más que probablemente en el mes de enero, coincide con una jornada, la decimonovena, casi redonda para Guardiola y compañía en la Premier League, donde han caído derrotados Arsenal, Tottenham y Aston Villa, por lo que si el City gana su partido aplazado puede superar a los tres equipos. Así, solo los de Jürgen Klopp superan ya en proyección virtual (han de ganar su choque aplazado) a los del Etihad.