Suárez y Martino presionan; Beckham cede: un amigo de Messi se suma al Inter Miami

El argentino Oscar Ustari fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Inter Miami. El experimentado arquero de 38 años firmó contrato con la franquicia de la MLS hasta finales de 2024 y llega para reemplazar al lesionado CJ Dos Santos.

Así, Ustari se reencuentra con un viejo amigo de sus años en la Selección Argentina Sub-20: Lionel Messi.

Óscar ya está aquí 🇦🇷 Bienvenido al sueño 💗🖤



Argentine goalkeeper Óscar Ustari Joins the Club after playing across Europe’s and South America’s top leagues.



