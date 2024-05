Tras el fiasco de Neymar, Vini está asombrado con CR7: jugará con el 5 veces campeón de la Champions

En el momento actual, en la situación presente, solo hay un mercado en Europa que pueda hacerse cargo de un fichaje tan caro y costoso y la Premier League (para LaLiga EA Sports una operación así es prácticamente imposible), que es ese mercado, visto lo visto esta temporada, es bastante escéptica con recuperar al crack que fue de oro en Madrid y en Old Trafford se ha convertido en el muñeco de trapo al que cargar los muertos. Por eso y otras tantas cosas más, ex compañeros suyos como Karim Benzema y Vinicius Júnior lo ven cada vez más cerca de CR7.

Más madera para evitar otro traspiés

No le queda mucho fútbol a Cristiano Ronaldo y es por eso que su equipo, el Al Nassr, desea hacerle un último regalo galáctico con el que pueda competir por el título liguero de la Saudi Pro League; uno que conoce bien y que va a salir por la puerta de atrás del Viejo Continente pese a su excepcional palmarés, donde aparecen, entre otras cosas, cinco Champions League, todas ellas ganadas en el Real Madrid. Sí, efectivamente hablamos de Carlos Henrique Casemiro, al que primero señaló Jim Ratcliffe nada más hacerse cargo del United y ahora lo hace indiscriminadamente la opinión pública inglesa.

La oferta va a llegar

En cuanto a los intereses de los red devils, el problema de la devaluación está ahí en este asunto, incluso para los saudíes, que parecen no filtrar con estas cosas. En estos momentos, Casemiro no es el jugador que le costó más de 70 millones de euros al United, ni ese futbolista limitado en lo técnico pero que por orden táctico, físico y capacidad de recuperación convertía equipos vulnerables en rocas de cemento. No, ahora el brasileño está muy infravalorado sobre todo aquello, incluso para el mercado árabe, que no le permitirá al United recuperar su inversión.

Con todo, Team Talk no ve otra salida y afirma que lo que falló en enero, cuando desde el equipo de Cristiano Ronaldo intentaron su fichaje, ahora puede fructificar en verano; al fin y al cabo, visto lo visto, el United ya no va a recuperar ni al jugador ni su millonaria apuesta, el daño ya está hecho, de modo que bueno es el planteamiento que les evita seguir pagándole y, con eso, liberan masa salarial.