Unión mágica de Maradona y Leo Messi gracias a Beckham y Miami: EEUU y Argentina se quedan prendados

Dos épocas diferentes, dos jugadores tan desiguales, y a la vez dos realidades perennes de la historia del fútbol argentino; Diego Armando Maradona, el genio más grande en los tiempos más complejos, y Leo Messi, su réplica moderna en la era del perfeccionamiento del fútbol, ahora pueden decir que unen cabos de nuevo gracias a un fichaje de David Beckham, y este chico se encuentra ya entre los pocos que estuvieron con los dos maestros. EEUU y Argentina se quedan prendados de esta historia.

Otro préstamo, la misma genialidad

Para el nuevo fichaje de Inter Miami, en calidad de préstamo de Boca Juniors, Marcelo Weigandt, la vida, a sus 24 años, corre rápido y puede decir que en menos de un lustro vivió a las órdenes del Pelusa para ser ahora compañero de la Pulga, ahí es nada.

Le ocurrió en la campaña 2019/2020 lo mismo que le ha sucedido ahora con el aspirante al título de la MLS: su equipo, Boca, le cedió a otro, en este caso, Gimnasia y Esgrima La Plata, donde estaba un tal Diego Maradona que, para más inri, le había pedido específicamente a él. Lógicamente cuando Weigandt se enteró de tal cosa no lo dudó, contó el futbolista recientemente, y ahora le ha sucedido lo mismo, pero con Messi.

En una charla con el Miami Herald, el lateral derecho afirmó que “Maradona me había llamado, no lo dudé y esta era una situación similar. Cuando mi agente me informó que el Inter Miami me quería, no lo pensé dos veces. Quería compartir una plantilla con estas grandes estrellas. Puedo aprender mucho de ellos. Desde el principio, la posibilidad de jugar con Leo influyó en mi decisión. Es un sueño ser su compañero de equipo. Estoy muy feliz. Haré mi parte para ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos”.

De alguna manera, el sueño de todo argentino aficionado al fútbol, incluso de los hinchas del FC Barcelona, se ve cumplido con Weigandt, él sí puede decir que compartió vestuario en una misma vida con Maradona y Messi.