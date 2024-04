Adiós prematuro al Barça: ganó la Champions, fijo con Luis Enrique y será el primer crack de Simeone

Al Barça le salió mal, muy mal, el fichaje de un jugador que por perfil y currículum parecía un valor seguro, sin embargo, la cantidad de competencia y las lesiones lo han llevado a ser un auténtico fracaso en can Barça, uno que el club se va a quitar de encima el próximo verano. Y si bien se confirma su salida, todavía no lo hace su más que posible fichaje por el Atlético de Madrid.

La llegada de Marcos Alonso al Barcelona en 2022 parecía una firma segura: jugador de gran rendimiento y experiencia en un gigante de la Premier League, como es el Chelsea, campeón de Europa con los blues, por ocasiones fijo de Luis Enrique en la Selección Española de Fútbol y con un excelente golpeo y trato de balón, que le hacía tan buen argumento de central como de lateral izquierdo. Pero todo eso ha caído en saco roto.

Confirma Fabrizio Romano que ni el club blaugrana ni el jugador están por la labor de extender su vinculación una vez acabe la temporada (acaba contrato), de modo que se irá. Y si hacemos balance de su participación en el club azulgrana, a la vez que sopesamos sus virtudes y carrera podemos asegurar que ni ha tenido fortuna en can Barça ni puede ser un mal argumento para su más que probable siguiente destino, el Metropolitano.

🚨🔵🔴 Understand Marcos Alonso will leave Barcelona as free agent at the end of the current season.



Massive respect between club and player but he’s leaving in June, decision made.



🇪🇸 Sergi Roberto could also leave for free but final decision will also depend on Xavi's future.