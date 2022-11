A Endrick le gusta Neymar y el PSG se mueve: oferta y golpe al Madrid

“El Paris Saint-Germain es el único club que abrió negociaciones con el Palmeiras con una propuesta oficial, tal como están las cosas. Hay muchos clubes interesados por él, pero el PSG es el único que se ha movido”, señalaba el padre de Endrick en la televisión brasileña al ser preguntado por su hijo. “¡Neymar es un jugador que me gusta mucho! Me gusta ver al PSG, Mbappé es muy fuerte, Messi, Marquinhos, jugadores con clase. Como te dije, me encanta verlos en busca de inspiración”, señalaba Endrick para So Foot.

Así pues, el PSG ha sido el equipo que se ha movido primero para hacerse con los servicios del joven delantero de 16 años, pero seguro que no es el único que vemos. Real Madrid y Chelsea también interesados en Endrick y tal y como hemos informado en Don Balón, hace dos semanas la familia del atacante del Palmeiras viajó a Londres para visitar las instalaciones de Stamford Bridge y mantener conversaciones con los dirigentes del conjunto inglés y esta misma semana ha realizado la misma operación, pero en Madrid.

La familia de Endrick ha viajado a la capital de España para conocer de cerca el Santiago Bernabéu, sus instalaciones y conocer de primera mano cuales son las intenciones del conjunto blanco. El entorno del futbolista brasileño se está moviendo, ha metido prisa a sus pretendientes y está recogiendo toda la información posible para que cuando llegue la hora de la tomar una decisión, lo hagan de forma correcta.

El PSG es consciente de que sus competidores se están moviendo y quiere evitar cuanto antes una lucha que podría alargarse mucho en el tiempo y por eso ya ha decidido realizar una oferta por Endrick. No quieren que se les escape y que acabe en uno de sus máximos rivales como el Real Madrid. Lo cierto es que a día de hoy el delantero del Palmeiras la única pista que ha dado sobre cuál podría ser su decisión son las declaraciones sobre Neymar y el PSG.

A pesar de los rumores sobre su futuro, está centrado en progresar en el equipo brasileño y seguir trabajando para poder llegar en la mejor forma posible a Europa. El PSG se está moviendo y ahora solo queda por saber cuál es la respuesta del Chelsea y Real Madrid y si las presiones de la familia de Endrick surten efecto, pero si no lo hacen pronto, quizás cuando quieran hacerlo sea demasiado tarde.