Endrick se le escapa a Florentino: jugada maestra del Chelsea

El futuro del joven Endrick es toda una incógnita. Con tan solo 16 años, al delantero del Palmeiras se le rifan en toda Europa y son varios los clubes que ya se han interesado por el goleador brasileño. En un primer momento, parecía que la lucha por hacerse con el atacante iba a tener principalmente dos contrincantes, el PSG y el Real Madrid, pero en las últimas semanas ha aparecido un duro rival que peleará hasta el final para convencerle de que fiche por su equipo, hablamos nada más y nada menos que del Chelsea.

El conjunto inglés no quiere dejar escapar al delantero brasileño. Al igual que el Real Madrid y el PSG le han estado siguiendo desde que empezó a despuntar en las categorías inferiores del Palmeiras y quiere superar las ofertas de Florentino Pérez y Al-Khelaïfi. Esta misma semana, y tal como recoge el diario The Times, la familia de Endrick ha estado visitando las instalaciones del Chelsea y han quedado muy satisfechos. Pero por si eso no fuese suficiente, el medio inglés asegura que el conjunto de Graham Potter utilizará a Thiago Silva para intentar convencer al delantero de 16 años.

Su estrategia es utilizar al central brasileño para convencer a Endrick de que no existe mejor club en Europa para comenzar su carrera y progresar. Todd Boehly quiere utilizar al jugador carioca para inclinar la balanza a su favor, de la misma forma que el PSG y el Real Madrid exponen los casos de Neymar y Vinicius como ejemplos de exitosas carreras en Europa.

Endrick está llamado a ser uno de los grandes delanteros brasileños del futuro. Con tan solo 16 años está rompiendo todos los registros de precocidad en Brasil y su traspaso ya se tasa incluso en los 60 millones, superando los 40 y 45 millones que en su día se pagaron por Vinicius y Rodrygo en el Real Madrid. Florentino Pérez quiere juntarle con sus compatriotas en el conjunto blanco dentro de dos años, de la misma forma que Al-Khelaïfi pretende que comparta vestuario con Neymar y Marquinhos, pero el Chelsea quiere hacer lo mismo con Thiago Silva.

Endrick ya ha dicho que no tiene un club favorito y que para triunfar en un futuro primero tiene que trabajar en el presente, y ya pensará en Europa cuando llegue el momento. Como él mismo ha señalado, ya tendrá la oportunidad, si todo va bien, para pensar en la Champiosn League y ganar una gran liga europea, ahora toca centrarse en el campeonato brasileño y la Copa Libertadores.