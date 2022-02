Al-Khelaifi alborota el futuro de Ángel Di María, bomba con 4 destinos

Ángel Di María es uno de los futbolistas que mejor rendimiento están ofreciendo en el PSG, no solo en la presente campaña, si no en las anteriores. Su nivel desde que aterrizó en el Parque de los Príncipes en el año 2015 ha sido descomunal, pero la llegada de continuas estrellas al club ha ido minando su peso en el equipo. No obstante, la lesión de Neymar Júnior en noviembre brindó al argentino la importancia que con la llegada de Messi se preveía inalcanzable, pero aun así las altas esferas del club quieren poner tierra de por medio con el jugador.

L´Équipe ha revelado que la intención de Nasser Al-Khelaifi es no renovar al futbolista argentino tras su expiración de contrato el próximo 30 de junio y, aunque se habló de ejecutar la opción de extender el acuerdo una temporada más, no parece que este finalmente vaya hacerse oficial a pesar de los números firmados por el atacante argentino esta temporada: 3 goles y 5 asistencias en los 20 partidos en los que ha intervenido.

A pesar de que son 34 años los que ya tiene el exfutbolista del Real Madrid, Benfica y Manchester United, sigue albergando un gran número de pretendientes entre las mejores ligas europeas deseando hacerle un hueco en sus filas y, más si su llegada se produce a coste cero: AC Milan, Tottenham Hotspur, Atlético Mineiro y el propio Benfica, los posibles destinos del jugador. Eso sí, hay que tener en cuenta que el futbolista todavía se encuentra a un nivel muy aprovechable y por ello son el conjunto italiano y el inglés los que están mejor posicionados para convencerle y, por ende, pueda cerrar su incorproación una vez haya quedado libre de todo compromiso con el PSG.

La primera de muchas salidas

Al-Khelaifi quiere reestructurar notablemente la plantilla y, tras Di María y Mbappé, los dos futbolistas que finalizan contrato, también podrían marcharse otros hombres como Julian Draxler, Leandro Paredes, Colin Dagba, Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye y, como resulta obvio, un Mauro Icardi que ya ha estado a punto de salir de París en el mercado invernal para poner rumbo a la Premier League.