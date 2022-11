Al-Khelaïfi cambia de opinión con Neymar y acerca a Mbappé al United

Las intenciones del PSG este verano respecto a Neymar eran claras: tenía que abandonar el PSG. Así lo pedía la afición, así lo querían Al-Khelaïfi y Luis Campos y así se lo habían prometido a Kylian Mbappé para que renovase con el conjunto parisino 2025. Su salida parecía, por momentos, inevitable. El futbolista llegó a ser ofrecido al Manchester City, pero el club inglés lo rechazó, su alto salario siempre fue un problema para negociar y por ello terminó quedándose en el Parque de los Príncipes al menos una temporada más, a la espera de lo que sucediese este curso. Pero su rendimiento, contra todo pronóstico, ha sorprendido a los dirigentes galos y ahora la intención con el brasileño es otra: quieren que se quede.

Neymar tiene contrato con el PSG hasta 2027. Tras haber hecho uso el pasado mes de junio de la cláusula unilateral que le permitía ampliar su contrato con el conjunto parisino si cumplía ciertos requisitos durante la temporada, el brasileño aumento su vinculación con ello un año más. La intención de Luis Campos era desprenderse del jugador de cualquier manera e incluso llegaron a ofrecerle la posibilidad de salir cedido y pagar gran parte de su ficha, pero ni con esas. Se quedó en el Parque de los Príncipes con la intención de demostrar su nivel, y así lo está haciendo. 15 goles y 11 asistencias en 20 partidos oficiales que le convierten en uno de los jugadores más determinantes del equipo de Chrisptohe Galtier.

Neymar ha querido sacar a relucir todo su fútbol esta temporada, justo en el año del Mundial de Qatar. Casualidad o no, lo cierto es que gracias a ello, y tal y como publica L’Equipe, parece que ha cambiado la opinión de Al-Khelaïfi, ya que, según el medio francés, su intención ahora es que se quede en París. Algo que seguro no sentará nada bien a Kylian Mbappé, a quien le están llegando cantos de sirena esta semana desde el Manchester United.

El Manchester United, tal y como informamos en Don Balón, quiere que Kylian Mbappé sea el sustituto de Cristiano Ronaldo y pretende convencerle con un gran proyecto deportivo y uno de los mejores contratos de la historia. La intención de ‘La Tortuga’ en principio es continuar en París y cumplir con su contrato, pese a aquellos rumores que salieron a la luz en el mes de octubre donde se hablaba de que el jugador había pedido salir en enero. Pero lo cierto es que en ese momento el delantero francés sí estaba disgustado en París.

No jugaba en la posición que quería y se sentía engañado por el club por las promesas no cumplidas en el mercado de fichajes, entre ellas la salida de Neymar. Ahora el club parece haber cambiado de idea con el brasileño, se le quieren quedar y eso podría poner en peligro la continuidad de Mbappé en el PSG. Su relación con el ‘10’ es inexistente y ya ha generado más de un problema dentro del vestuario. El Manchester United acecha y si los problemas se agrandan de aquí a junio, su salida a Old Trafford, si está dispuesto a ofrecerle un gran contrato, no es una locura.