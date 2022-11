Giro a Mbappé por CR7 ¿OK histórico para dejar el PSG y a Al-Khelaïfi?

Tal y como os contamos en Don Balón, la información de Mirror en base a la propuesta que está sopesando el Manchester United sobre Kylian Mbappé, va tomando forma. Saben en Inglaterra que fichar al francés será muy complicado, pero tiene varias bazas para, al menos, intentarlo. Sobre ello, el 10 de les bleus, totalmente centrado en el Mundial de Qatar, espera a ver hasta dónde pueden llegar los red devils, tal y como hizo en su día Cristiano Ronaldo con el Real Madrid.

Si hacen memoria se acordarán que un joven Cristiano Ronaldo, jugador entonces del United, fue preguntando por el interés del Real Madrid cuando este surgió (luego resultó ser verdad y acabó en el fichaje más caro hasta ese momento en la historia del fútbol) y el portugués respondió con un “veremos si es verdad y hasta donde dicen que van a llegar”. El Madrid y Florentino cumplieron con la promesa, pusieron el dinero, el jugador aceptó la oferta, porque quería jugar de blanco, y CR7, años después, se convirtió en el mejor goleador que ha tenido en su historia el equipo de Chamartín. Hoy la anécdota puede ser pareja con otro crack que en su infancia idolatraba al luso en su versión alba.

La información de Mirror pone el foco, tal y como os explicábamos el miércoles, en el valor de mercado de Mbappé y en cómo este no sería un problema para el equipo del Teatro de los sueños: esos cerca de 170 millones de euros (algo más incluso). Después, ponen al francés como recambio del mismo CR7, asunto sin complicaciones, ya que CR7 tiene un pie y medio fuera de Old Trafford. Y por último sitúan en su salario y bonus el factor decisivo. El United, argumenta el medio británico, quiere pagarle 500.000 libras esterlinas semanales más bonus de rendimiento al 7 del PSG, mientras que en parís cobra unas 650.000. Eso son una diferencia de algo menos de 200.000 euros semanales (173.000 euros semanales), lo que, salvado ese salto económico, el resto del argumentario juega en favor de los red devils. Eso sí, hablamos del acuerdo récord en la institución británica, lo cual no es poco decir.

Los ingleses creen que Mbappé no es del todo feliz con Nasser Al-Khelaïfi y compañía, y tienen informes que lo confirman, además la Ligue 1 no tiene ni remotamente el nivel ni la transcendencia de la Premier League, y el PSG, en suma, es un equipo sin la historia y el peso del United, que pretende construir el futuro en torno a él. Todo ello es el paquete que pretende presentar el equipo inglés al crack galo, y con ello, que decida.

Evidentemente el acuerdo es complicado, pero no descabellado: Mbappé acaba contrato en 2024 (2025 es el final, pero solo opcional) y un nuevo órdago al PSG (como el llevado a cabo a costa del Madrid) tendría consecuencias imprevisibles. Los próximos meses van a ser decisivos.