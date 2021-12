Al-Khelaifi fija un objetivo galáctico que rompe Madrid: Zidane, su as

La destitución de Ole Gunnar Solskjaer no solo ha afectado al Manchester United, ya que Mauricio Pochettino se ha postulado como uno de los principales favoritos para tomar su relevo, algo que a su vez repercutiría en el PSG. Eso sí, si finalmente argentino se marcha a Old Trafford, el magnate catarí hará todo lo posible para convencer a Zinedine Zidane, quien actualmente no está comprometido con ningún club y quien podría ser clave para convencer al galáctico que, según Be Soccer, tiene el presidente del cuadro francés entre ceja y ceja: Paul Pogba.

El centrocampista galo finaliza contrato el próximo 30 de junio y por ello son muchos los colosos que han entrado en escena para manifestar su interés en el jugador, siendo el Real Madrid y la Juve los dos clubes que hasta el momento contaban con más papeletas para asestar uno de los movimientos galácticos de 2022.

El galo comenzó la campaña dejando unas sensaciones brillantes, pero conforme el United ha ido perdiendo fuelle en la Premier League el rendimiento del jugador también ha disminuido progresivamente, algo que cada vez le sitúa más cerca de esa rampa de salida. Es más, Mino Raiola, agente del futbolista, ha dejado entrever en más de una ocasión durante los últimos meses que Pogba está dispuesto a dejar atrás Manchester tras cinco años en el club si la oferta de alguno de los pretendientes que están siguiéndole la pista es convincente en el plano salarial, es decir, que supere los ‘15’ kilos netos por campaña.

Aunque Florentino ha dejado abierta la posibilidad de lanzarse a por Pogba para terminar de convencer a Kylian Mbappé de aterrizar en Madrid el próximo verano, Al-Khelaifi se ha entrometido en pelea por el jugador de forma exprés y a pesar de haber incorporado a Georginio Wijnaldum hace solamente unos meses. Eso sí, aunque sobre el papel el magnate catarí está dispuesto a mejorar la oferta salarial del crack tomar ventaja en la puja, Zidane jugará un factor esencial en todo esto ya que el todavía jugador del United ha dejado patente en más de una ocasión que su compatriota es su ídolo futbolístico.

En definitiva, Paul Pogba tiene sobre la mesa una oferta de primer calibre más y que Zidane, si se convierte en el reemplazo de Pochettino, será la baza determinante para Al-Khelaifi: si no, esperanzas para Madrid y Juventus.