14 millones separan a Florentino de su nuevo fichaje: OK de Carletto

La quinta jornada de la presente edición de la Champions League no ha podido ser más positiva para el Real Madrid ya que el conjunto comandado por Carlo Ancelotti logró una cómoda victoria en tierras moldavas frente al Sheriff por 0-3 que ha servido para certificar su presencia en los octavos de final de la competición. No obstante, aunque los blancos deberán rematar la faena en el Bernabéu frente al Inter de Milán para sellar la primera posición, Florentino Pérez ha recibido en las últimas horas una noticia que supone también un motivo de felicidad en Concha Espina: la negociación entre Antonio Rüdiger y el Chelsea está muy fría dado que el jugador, según ha desvelado varios medios británicos, no quiere desaprovechar el interés merengue en hacerse con sus servicios.

El futbolista alemán lleva siendo durante los últimos meses un quebradero de cabeza catastrófico en Stamford Bridge, a pesar de estar siendo en el plano deportivo uno de los jugadores más utilizados por Thomas Tuchel. Precisamente por la importancia que tiene el teutón en el esquema de los Blues es por lo que el magnate ruso está tratando llegar a un acuerdo con el futbolista para extender su vinculación y enterrar los rumores de su salida, pero la cifra salarial pretendida por Rüdiger dista enormemente de las ofertas que ha puesto sobre la mesa el presidente.

Es por eso que la consigna ha quedado más que clara en las últimas horas: si el Real Madrid quiere cerrar el fichaje conforme el jugador finalice su contrato con el Chelsea el 30 de junio, deberá hacer frente a los 14 millones anuales que anhela percibir el central de 28 años. Sobre el papel, el cuadro blanco no tiene especial urgencia por reforzar el eje de la zaga tras la llegada a Chamartín de David Alaba hace unos meses, pero las sobresalientes prestaciones del futbolista germano durante las últimas campañas y ese aliciente especial de su expiración de contrato hacen de Rüdiger un gran atractivo para las oficinas del Bernabéu.

Además, aunque Florentino está sopesando aún si hacer frente a esa cantidad salarial exigida por el defensa durante las próximas campañas, Carletto tiene muy claro que el jugador podría ser muy importante en el esquema blanco ya que permitiría al trasalpino rotar en el eje defensivo continuamente evitando que se resienta la no presencia de Militão o del propio Alaba, sin descuidar que Ancelotti también podría apostar por una formación integrada por tres centrales y dos carrileros.

Los próximos meses serán claves para determinar el futuro del jugador y Florentino es quien tiene ahora sobre la mesa la oportunidad de incorporar uno de los mejores zagueros del continente.