Al-Khelaifi impulsa un doble movimiento con Theo y un compañero de CR7

El PSG ya está apuntando varios nombres como posibles incorporaciones a realizar en 2022 y eso ha provocado que otros tantos clubes quieran reaccionar cuanto antes a esas posibles pérdidas. En este sentido, durante las últimas semanas ha estado sonando con fuerza el nombre de Theo Hernández en el Parque de los Príncipes ya que Nasser Al-Khelaifi quiere seguir reforzando su equipo de gala para situar al conjunto francés en la cima europea, algo que de momento no ha conseguido.

Precisamente el proyecto tan ambicioso que ha constituido el PSG en los últimos años podría jugar un papel fundamental para convencer a Theo, que a pesar de tener contrato con el AC Milan hasta 2024, tiene varias opciones de mercado más que llamativas para protagonizar uno de los grandes movimientos del periodo veraniego de 2022.

Y es aquí donde el Manchester United se ve salpicado ya que varios medios italianos han hecho eco de que Alex Telles, uno de los últimos jugadores en llegar a Old Trafford junto a CR7, es la alternativa que maneja Stefano Pioli para paliar esa posible marcha de Theo Hernández al finalizar la temporada. El futbolista brasileño aterrizó en el conjunto inglés en el año 2020 despertando unas expectativas muy grandes tras el excelente rendimiento ofrecido en el Oporto, su anterior club, pero Ole Gunnar Solskjaer reafirmó su plena confianza en Luke Shaw desde el primer momento del curso 20/21 y las intervenciones del brasileño han sido residuales, algo que podría precipitar su salida del United el próximo verano con destino a San Siro.

En este sentido, los últimos reportes han desvelado que los Red Devils no pondrán excesivos reparos para finiquitar la operación siempre y cuando la oferta se acerque a los 25 millones. Eso sí, lo que tienen claro a día de hoy en Old Trafford es que el futbolista no saldría hasta que finalice la campaña ya que dejar desprotegido el lateral izquierdo en el tramo decisivo del curso podría ser catastrófico para los intereses del conjunto británico.