Vuelco radical e inmediato del PSG a la situación de Kylian Mbappé que sorprende a Florentino Pérez

Hay culebrones de fichajes y luego está el de Kylian Mbappé-PSG-Real Madrid, que lo es con mayúsculas. Hoy es el último día que tiene de plazo el jugador para responder a su club sobre la posibilidad de aceptar la oferta de renovación que le han planteado, pero no solo eso, es la fecha límite de la entidad francesa para dar un cambio al futuro del delantero, entre otras muchas cosas, y Florentino Pérez, en la distancia, asiste atónito al desenlace, que puede ser feliz.

Mismo pulso, respuesta diferente

El pulso sigue a sendos lados del Sena aunque ya con matices. Llegado este punto, tras los ultimátums lanzados por una y otra parte, ya no hay vuelta atrás: Mbappé se va a ir del PSG. El problema en este hecho, sobre todo, es del club y eso lo saben las tres partes más interesadas en el futuro del jugador. Con contrato hasta junio de 2024, la clausula de fidelidad en marcha y sin acuerdo de renovación, el PSG ha presionado cuanto ha podio al futbolista y este no se amedrenta, de modo que solo cabe esperar un desenlace… que fuerzan en la capita de Francia, donde hasta le han buscado un sustituto en el Barça.

Como ven que el caso no avanza y el 31 de julio ha llegado, el PSG está tratando que colocar a Mbappé en cualquier destino que no sea el Real Madrid, por el que, como dice RMC Sport, sienten antipatía ante la sospecha de un acuerdo entre las dos partes (jugador y club blanco) para firmar libre cuando su contrato espire. Arabia, Barça, Liverpool o Chelsea son algunos de estos intentos. Y todos con el mismo resultado: infructuosos. Mbappé no se mueve un ápice: quiere terminar su contrato en París (y cobrar los 80 kilos de su cláusula de fidelización, además de su salario) ¿Y entonces?

Entonces hay una vía más en este punto muerto: que los días avancen, se hagan irrespirables para el club campeón de la Ligue 1, el cual va a necesitar el talento del jugador, y el Madrid haga una oferta muy a la baja sobre los 250M que pide el PSG por él para ver si la entidad francesa acepta: algo así como un ‘lo tomas o lo dejas’. Esa cifra, se cree, puede estar cerca de los 100 kilos. No descarten, por tanto, que antes de septiembre, al cierre de este mercado de fichajes, Mbappé se vista de blanco y el dorsal 9 tenga dueño en Chamartín; al fin y al cabo, parece la única salida. Siempre será mejor 100 millones que la deshonra de verlo ir gratis. Si esto se diera, nos dicen, hasta Florentino Pérez estaría sorprendido con la solidez del futbolista francés en su decisión.