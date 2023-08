Tras Mudrik, Enzo Fernández y Nkunku, volantazo y fichajazo de Pochettino, un fijo de Luis Enrique

Ya es oficial, no en sí el fichaje, pero sí la oferta del Chelsea y las negociaciones con el fijo que tuvo en sus filas Luis Enrique y que en próximas horas o días puede ser flamante nuevo fichaje a las órdenes de Mauricio Pochettino en Stamford Bridge. Así se asegura desde Inglaterra, donde se pone énfasis en el hecho de que la salida de Edouard Mendy ha dejado para el míster sudamericano un hueco en su portería que quiere llenar. Tras Tras Mudrik, Enzo Fernández y Nkunku, el siguiente en la lista puede ser un conocido de Luis Enrique, actual entrenador del Paris Saint-Germain.

Oferta en firma

Más concretamente, según The Athletic, el Chelsea y Pochettino no solo estarían interesados en Robert Sánchez, sino que habrían hecho una oferta en firme al Brighton por él, más que nada, asegura el medio, porque para el entrenador argentino la posibilidad de quedarse con Kepa Arrizabalaga como única garantía no es suficiente, toda vez que ve a los Gabriel Slonina y Marcus Betinelli como parches.

Evidentemente para Sánchez, que perdió su lugar de privilegio en las gaviotas la campaña pasada a manos de Jason Steele, y que ha visto como su equipo, con el que tiene dos años más de contrato, firma este verano a Bart Verbruggen, la opción de vestirse de blue es única, por lo que presiona a su club para aceptar la propuesta del Chelsea. A sus 25 años, el de Cartagena puede ser el fichajazo oculto de la España de Luis Enrique en el gigante de la Premier League.

Y hablamos del míster actual del PSG porque fue él quien situó como fijo de La Roja, incluso por delante de David Raya, al guardameta murciano, con el que siempre contó cuando estuvo el frente de España. Precisamente su caída de la titularidad en el Brighton y el paso al frente del que puede ser su compañero de equipo si ficha por el Chelsea, Kepa Arrizabalaga, propició que Luis de la Fuente, actual seleccionador español, no contara con él para las siguientes citas con el combinado hispano. El fichaje por el Chelsea puede darle dos oportunidades únicas: jugar en un grande y disputarle el puesto en él al que, además, es su competencia para entrar en las convocatorias de España en año de Eurocopa.