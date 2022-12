Bomba y sorpresa en Messi y LaLiga: Galtier reserva 130M para Simeone

Sí, la megaoferta que plantea el PSG por João Félix, ha pillado a todo el mundo desprevenido, incluso a nosotros, en Don Balón, pero también al Atlético de Madrid y la Premier League, que parecía hasta ayer el destino más fiable para el luso. Y tanto es así que las dudas inglesas acerca del precio del Menino de Ouro habían metido una nueva posibilidad, que se quedase en Madrid hasta junio, sin embargo la información venida desde Francia descoloca por el volumen de la oferta y por ser el portugués, de ser fichado por el PSG, una clara competencia para el tridente del Parque de los Príncipes.

Es más, ya se plantea que es una respuesta de París a la probable salida de Leo Messi, que, también hasta ayer, parecía que se produciría en 2024, tras la temporada que viene. Ahora, con esta oferta, todo cambia. Así al menos lo ve Gianluca Di Marzio que en una entrevista con Soccer News ha dado en primicia la noticia de que el Menino de Ouro se irá a París, porque el jugador prefiere ese destino y porque los franceses están dispuestos a llegar mínimo hasta 130 millones de euros por él.

Lógicamente en el Atleti la noticia es un alivio, ya que Félix se quiere ir, Simeone no desea retenerlo y el club necesita ingresos para no descuadrar sus cuentas, que se vinieron abajo con la eliminación simultánea de la Champions League y la Europa League. Hablamos, según el informador, de una propuesta y una decisión -en la que Christophe Galtier, entrenador del equipo francés, habría puesto mucho de su parte- de no menos de 130 M, según Di Marzio, y que podría llegar a 140 kilos.

“El Atlético de Madrid no quiere deshacerse de él para nada y pide 130-140 millones de euros. El Paris Saint-Germain lo hará. Es la opción obvia si se va del Atlético”, decía el Di Marzio, animando su información en base a que el PSG quiere construir el futuro junto a Kylian Mbappé y Neymar Júnior con jugadores jóvenes; habiéndose escapado Endrick, João Félix es un futbolista que reúne todos los requisitos y que, además, ha terminado de confirmar su clase y personalidad en el Mundial de Qatar. ¿Llegará esa oferta en enero? No lo sabemos, pero esta línea argumental, al parecer, toma fuerza desde la capital francesa, y es un jarro de agua fría en Inglaterra, donde le pretenden varios clubs.