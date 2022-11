Bombazo de Al-Khelaïfi en Madrid: 90M y tridente con Neymar y Mbappé

El PSG actualmente cuenta con el tridente más temible de Europa y la aportación goleadora de Leo Messi, Neymar Júnior y Kylian Mbappé justifica por sí sola la candidatura del conjunto francés a ganar todos los títulos. Sin embargo, el crack rosarino finaliza contrato el 30 de junio de 2023 y Nasser Al-Khelaïfi es consciente de que el jugador podría estar viviendo su última campaña en la élite europea, motivo por el que viene incluyendo diferentes alternativas galácticas para subsanar la posible fuga de ‘La Pulga’.

Eso sí, lo que resulta toda una novedad, una novedad revelada por BeSoccer en las últimas horas, es que João Félix es el principal candidato para ser el remplazante de Messi en 2023 y completar el tridente junto a Neymar y Mbappé. Y nos atrevemos a decir sorprendente porque los números del delantero del Atlético de Madrid no están siendo nada gratificantes esta temporada y hay otros futbolistas como Rafael Leão o Kvicha Karavatskhelia, dos nombres incluidos también en la agenda del PSG, cuyos registros son muy destacados, especialmente el del georgiano.

No obstante, este informe deja claro que Al-Khelaïfi tiene en mente presentar alrededor de 90 millones por el atacante portugués del conjunto español a sabiendas de que hay varios factores que incentivan el traspaso: en primer lugar, que el jugador no está contando con apenas protagonismo en los planes de Simeone y el argentino no pondrá pegas a la operación; por otra parte, que el propio João Félix está abierto a cambiar de aires por la poca trascendencia acaparada en Madrid y, en tercera instancia, que esa cifra que sopesa entregar el jeque para cerrar el negocio permitirá al ‘Cholo’ reforzar la plantilla con otros jugadores que sí sean de su gusto.

Eso sí, también cabe mencionar que Jorge Mendes, representante de João Félix, mantiene desde hace muchos años una estrecha relación con Al-Khelaïfi y esta es otra baza a la que se aferra el presidente del PSG para acercar posturas con el crack portugués de 23 años.

João ya ha dejado entrever su deseo de abandonar Madrid cuanto antes y el PSG quiere abrirle las puertas del Parque de los Príncipes como sustitución de Messi, algo que delegaría en el luso una responsabilidad muy alta ya que los números del argentino están siendo excepcionales en el presente curso. Eso sí, también aún cabe la posibilidad de que el rosarino renueve su contrato en la capital gala, algo que, si se termina produciendo, enterraría las opciones del atacante atlético de fichar por el club en 2023.