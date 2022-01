Cambio al futuro del PSG: Al-Khelaifi y Pochettino tienen su Mbappé

Puede ser uno de los bombazos encubiertos del próximo mercado de fichajes veraniego, toda vez que el jugador, que nunca ha terminado de explotar en el Manchester United, puede estar planteándose tratar de realizar ese salto adelante que le pide su carrera, y quiere hacerlo en un entorno más ganador, más sencillo, más a favor. Y lo peor para el United en este caso no es solo que el jugador quiera irse del gigante de la Premier League, sino que el club de destino puede pagarlo.

Aunque habida cuenta de que Marcus Rashford hace tiempo que debía ser la gran estrella del equipo de Old Trafford y sin embargo no termina de tirar la puerta abajo, la opción de venderlo, si es por la vía de un pago millonario por parte del Paris Saint-Germain, que es el destino en el que se coloca al futbolista inglés, no es tan desaconsejable para un United al que quizá le faltan piezas de eficacia probada.

Ha sido el medio de comunicación Express quien ha señalado no solo que existe un interés por parte del PSG en el jugador, sino en el hecho de que Rashford ahora se muestra afín a la idea de salir. Con contrato en vigor hasta 2023, el próximo verano es la fecha límite para que el United pueda ingresar una gran cantidad de dinero por el futbolista de 24 años, por lo que la operación puede precipitarse. Y lo puede hacer desde el momento en el que Nasser Al-Khelaifi y Pochettino están de acuerdo en que el futbolista red devil será un buen recambio para más que posible marcha de Kylian Mbappé.

Es más, son perfiles de jugadores muy similares y con una proyección pareja, ya que apenas sí se llevan un año de diferencia. De esta forma se esboza ya claramente como el PSG asume que Mbappé no va a renovar con el club francés y muy probablemente se marche al Real Madrid al término de la presente temporada. Si esto ocurre, al menos el PSG pretende contraatacar con una incorporación mediáticamente muy fuerte; un ‘jugador por jugador’ que deje la ilusión intacta en los hinchas parisinos.

Con todo, sin haber confirmación de marcha por parte de Mbappé, la operación por Rashford no será activada.