Afición y Xavi, atónitos: el Barça pudo fichar al otro as de Guardiola

55 millones de euros fijos y otros 10 en variables (es decir, cerca de 65 kilos, una cantidad considerable) ha pagado el FC Barcelona por un jugador internacional con la Selección española de Luis Enrique y que tuvo cierto protagonismo en el Manchester City de Pep Guardiola, como es Ferran Torres. Nadie duda de la calidad del futbolista español, solo que el Barça ha amanecido con una noticia que deja mal situado a Xavi y atónitos a ciertos aficionados del Barça por las otras opciones que tuvo el club culé en el gigante de la Premier League.

Tal y como ha destapado el diario Sport, la comitiva del Barça que viajó a Manchester en busca de un crack de la Premier League para el ataque azulgrana manejaba dos opciones muy concretas, Riyad Mahrez y Raheem Sterling, pero, como comenta el medio de comunicación español, el director de fútbol del FC Barcelona, Mateu Alemany al menos desaconsejó el fichaje del extremo inglés, un jugador, por otra parte, cuya categoría está puesta fuera de toda duda.

Apunta el mass media catalán que Alemany personalmente desaconsejó a Xavi Hernández el fichaje de Raheem Sterling ya que habría dicho de este que no tendría compromiso con el proyecto blaugrana y que, además, su adaptación sería compleja; algo así como que el jugador sería como un “marciano” en Can Barça. Evidentemente sorprenden estos informes de un responsable deportivo del Barça en lo concerniente a Xavi y al internaccional con Gareth Southgate, ya que el míster blaugrana era un ferviente admirador en el pasado no tan lejano del jugador británico.

Por otro lado, hay más de un aficionado culé que ha hecho su juicio de valor en virtud de la comparación entre los tres futbolistas, comparaciones que en muchos casos no dejan en buen lugar al finalmente elegido de los tres, Ferran Torres. Indudablemente, por la idiosincrasia del Barça y su proyecto, el ex del Valencia era el jugador que más rápido iba a adaptarse a la filosofía del club, pero los hay que se preguntan, más con el tema Dembélé aún presente, ¿era el mejor de los tres, el más desequilibrante?