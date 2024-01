Pánico en Europa, Ratcliffe y Ten Hag pactan con Arabia 4 fichajes que ilusionan hasta CR7, 305,65M

Llegado el momento de agachar la cabeza, hundir la cola y tratar de cambiar el rumbo, el Manchester United, con Jim Ratcliffe y Erik ten Hag a la cabeza, está trabajando en la venta de cuatro jugadores que supusieron una compra de más de 300 millones de euros para el gigante de la Premier League y que en todos los casos les ha salido rana. Pero, claro, ¿cómo hacer de esa frustración un componente económico rentable, prometedor? ‘Sencillo’, mirar a Arabia Saudí.

Casemiro no tomará el avión solo

Dicho de otra forma, el United sabe que se equivocó no solo con Carlos Henrique Casemiro, sino también con Jadon Sancho, Antony y Aaron wan Bissaka, cuatro jugadores con enormes sueldos y que supusieron una compra en torno a los 305,65 millones de euros a los red devils y por los que el United quiere sacar una rentabilidad, si no pareja, sí aparente, principalmente por dos motivos: uno, financiar futuras compras en el mercado estival; el otro, está claro, quitarse de encima gastos y huecos que para ellos no suman ni lo harán.

El Al Nassr algo se llevará

Como no puede ser de otra forma y no precisamente por su buena relación con Erik ten Hag, que poco menos que lo echó del United, Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr, está más que feliz con el fichaje de estos cuatro cracks por parte de la Saudi Pro League y más específicamente con el del brasileño, que parece que recalará en su equipo. Es más, ya os contamos en Don Balón que era una petición expresa del portugués, pero ahora el Daily Mail sube la apuesta y asegura que el equipo de CR7 no solo quiere al de la canarinha, sino también al lateral derecho.

Una gran operación

Aunque la gran operación en marcha sería la de los dos extremos, Sancho y Antony, a quienes el United quiere colocar en Arabia por una cifra cercana por barba a los 58 millones de euros, como asegura Evening Standard. Esta vía, no solo por el dinero sino también por la edad de los dos futbolistas, es más compleja y promete dolores de cabeza al equipo de Old Trafford; al parecer ambos ponen resistencia a marcharse tan pronto a ligas menores.