Valdrán más que Griezmann y CR7: OK a los 2 más caros de 24/25 y Barça y Madrid se van de vacío

Pese a que no sabremos nada con total seguridad hasta que la campaña esté más o menos decidida o incluso hasta que no haya tocado a su fin, dos de los jugadores de moda en Europa y que pasan por ser las alternativas más interesantes en la función de goleador, parece que serán las inversiones más importantes de verano de cara a la campaña 24/25, y en ninguna de ellas estarán implicados ni el Barça ni el Real Madrid.

No ha pasado tanto tiempo desde que el Chelsea de Thomas Tuchel sorprendiera a propios y extraños en 2021 y se colara en la final de la Champions League, para ganar el City y ser campeón, solo que la bajada a los infiernos de los blues ha sido tan acuciada durante los años posteriores que nos parece un mundo el espacio que ha pasado desde aquello. De ahí que uno de los fichajes más caros que se prevén en verano lleve su firma con Victor Osimhen como foco de acción.

El delantero del Nápoles poco menos que ha dejado entrever que se marchará en verano al club inglés y lo hará mediante el abono de su cláusula de rescisión, la cual, según informa Metro, oscila entre los 120 y los 130 millones de euros, una cantidad que superaría el fichaje del Barça por Antoine Griezmann, considerado el octavo fichaje más caro de todos los tiempos.

"I already know the next step I want to take."



Victor Osimhen reveals on Morning Footy that later this year he will "come out with the decision I've already made" on where he wants to play next season. 😳 pic.twitter.com/Na0tuodGpK