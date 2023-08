Contraataque inesperado de Mbappé que descoloca a Al-Khelaïfi y Florentino: rechazo, decisión tomada

La reunión entre Kylian Mbappé y el PSG, con Nasser Al-Khelaïfi a la cabeza, se ha llevado en el más completo secretismo y lejos de las palabras amenazantes públicas del club contra el jugador, este ha dado un golpe sobre la mesa que silencia al mandatario, Qatar y el mismo Florentino Pérez sobre las posibilidades que hay de que el 7 deje París este verano, y la decisión, se asegura desde fuentes cercanas al delantero, está tomada, es firme.

Y habría que decir que esta desagrada mucho al PSG, pero nada puede hacer el club francés para evitarlo. Al-Khelaïfi y Qatar han utilizado (y utilizan) todas las estrategias de presión posibles sobre (y contra) el 10 de les bleus, pero todas han chocado, como ahora, con un muro, uno infranqueable, inamovible, impasible. Mbappé, contra viento y marea, ha respondido al club con mensaje para el resto del mundo, Europa y Madrid: no se mueve este verano.

El jugador prometió que cumpliría su contrato, quiere hacerlo por lo sentimental, lo honorable y lo económico y lo va a hacer. Dijo que lo haría, quiere hacerlo y está firmado que cobraría por eso. Y no hay más que hablar. Si el PSG decide apartarlo, Mbappé se lo va a poner complicado al club en los despachos, acudirá a la justicia si es necesario. Y es que se ha sabido que el PSG ha aceptado dos ofertas, de la Saudi Pro League y la Premier League, por el jugador este verano y en ambas Mbappé ha cortado el grifo; el ‘no’ ha sido rotundo. Ni por dinero ni por competitividad. No es cuestión de eso, es personal.

Posición del Madrid

El Madrid, que por un momento soñó con hacerse con el jugador, ya se hace a la idea de que no será así; salvo giro de los acontecimientos, Mbappé no firmará por el Madrid este verano. Básicamente porque el jugador no está por la labor y porque el Madrid no va a pagar ni 200, ni 180, ni 150 millones por un jugador que se queda libre en 10 meses. Eso sí, ambos se han dado la palabra para 2024, donde ahí sí el Madrid echará el resto por el futbolista. La pelota, como ven, vuelve al tejado del PSG y el club francés tiene todas las de perder. Como siempre en esta historia.