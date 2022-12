CR7 desmiente lo del Al Nassr y el PSG se pronuncia sobre el portugués

Cristiano Ronaldo atendió a los medios de comunicación al finalizar su partido contra Suiza en el Lusail Stadium donde la selección de Fernando Santos pasó por encima del equipo de Murat Yakin. 6-1 para los portugueses y hat-trick de su delantero centro, que en esta ocasión no era CR7, sino Gonçalo Ramos. El ex del Manchester United fue de los últimos en saltar al césped el pasado martes y el primero en retirarse al túnel de vestuarios tras pitar el árbitro el final del encuentro. No estaba contento el astro portugués con su suplencia, se le notaba en la cara.

Al finalizar el encuentro, Cristiano Ronaldo se paró a atender a los medios de comunicación de la zona mixta y, por supuesto, la primera pregunta a la que tuvo que responder era sobre un posible acuerdo con el Al Nassr anunciado ese mismo día, pero CR7 fue claro y rotundo al respecto: “no, no es cierto”, respondía el capitán de Portugal. El ex del Manchester United desmiente acuerdo alguno con el club saudí y su futuro sigue siendo una incógnita, pero mientras él no revela nada, equipos como el PSG ya se han pronunciado sobre su posible incorporación.

“Con los tres jugadores que tenemos (Messi, Neymar y Mbappé), es muy difícil, pero le deseo todo lo mejor. Es fantástico y sigue siendo un jugador increíble”, comenta Al-Khelaïfi en declaraciones a Sky News. Portazo y calabazas del PSG al jugador portugués que poco a poco ve como se le cierran las puertas del mercado europeo y cada vez se le abren más las de Al Nassr, aunque aún no haya ningún acuerdo entre las partes.

Cristiano Ronaldo se encuentra pasando una mala época, quizás la peor. Apartado del Manchester United, suplente en la selección con la afición portuguesa dándole la espalda y con todos los grandes clubes europeos dándole la espalda. A día de hoy, solo Chelsea y Sporting de Portugal faltan de pronunciarse oficialmente sobre sus intenciones de fichar a CR7, pero el conjunto lisboeta lo tiene muy difícil si tiene que hacer frente a una oferta de 200 millones de euros anuales procedente de Arabia Saudí y, el equipo londinense, tiene casi cerrado el fichaje de Christopher Nkunku por 70 millones de euros y ya se ha gastado este año más de 300 millones de euros. Veremos donde acaba finalmente.