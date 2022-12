Cristiano Ronaldo divide a Portugal: le quieren fuera contra Suiza

Cristiano Ronaldo no está pasando por su mejor momento. Actualmente se encuentra sin equipo a nivel de clubes y su rendimiento con la selección no es el de épocas pasadas. A día de hoy suma 232 minutos en los tres partidos de la fase de grupos, los tres saliendo de inicio, y ha anotado 1 gol, de penalti, y no ha dado ninguna asistencia, lo que lleva a ser el centro de la gran mayoría de las críticas que recibe hoy la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo es una cuestión de estado en Portugal y el diario luso A Bola ha realizado una encuesta a sus lectores que han dejado claro cuál es su postura acerca de la titularidad del ex del Manchester United en el duelo ante Suiza en los octavos de final. Más del 70% de los internautas han votado a favor de la suplencia de CR7 y de darle a oportunidad a otros atacantes de la plantilla como Rafael Leão, Ricardo Horta, que anotó el gol ante Corea del Sur en el último partido de la fase de grupos, o Gonçalo Ramos.

Mientras los aficionados portugueses debaten acerca de la titularidad o no de Cristiano Ronaldo ante Suiza, su futuro es un un complejo acertijo. Desde un lado llegan informaciones sobre una posible oferta procedente de Arabia Saudí, en concreto el Al Nassr, que le ofrece 200 millones de euros por cada año que firme. Por otro lado, tenemos a medios ingleses que informan sobre el interés de equipo como el Chelsea, Sporting de Lisboa o Newcastle en contratar a CR7 en enero, y mientras, camiones de mudanzas no paran de llegar a la nueva villa que el ex del Manchester United se ha comprado en Lisboa.

Dónde jugará Cristiano Ronaldo después del Mundial de Qatar es un misterio, pero lo que sí parece claro es que, salvo sorpresa, a pesar de que los aficionados quieran fuera del once titular a CR7, Fernando Santos, como en anteriores ocasiones, volverá a sacar de inicio ante Suiza el próximo martes 6 de diciembre al que considera el hombre más fundamental del ataque de Portugal.