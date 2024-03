CR7 y Mbappé retan a Florentino y Messi se entera en Miami: El PSG prefería a otro y lo va a fichar

Desde el pasado Mundial de Qatar, en 2022, donde la Argentina de Leo Messi se alzó con el título, el Paris Saint-Germain ha ido trabajando en la sombra por el recambio de Kylian Mbappé, una historia esta última avocada a la separación. Quizá hubiera momentos de menor intensidad o incluso de abandono, pero Al-Khelaïfi nunca olvidó al que para él debería ser el recambio ideal del francés y ahora que sabe que el 7 dejará su hueco vacante, se lanza directo al mercado de fichajes veraniego a por ese deseo.

Y, como dice la canción, más que otra cosa es una obsesión. Y fíjense si es así que hacemos referencia a la última Copa del Mundo porque fue el momento en que Marcus Rashford supo de boca del mismo presidente del PSG que era el elegido para comandar el proyecto de futuro en la capital de Francia, y este es el instante perfecto, cuando Mbappé ya ha elegido partir, para llevarlo a efecto. Nada, salvo el dinero, obstaculiza el acuerdo, porque, por si fuera poco, al internacional inglés le va esa música.

Por todo ello, los parisinos tendrían ya preparados 115 millones de euros para tratar de tentar al jugador y sobre todo a su equipo, el Manchester United, con la venta del futbolista de los three lions. Sí, es cierto que hay jugadores que también interesan en el Parque de los Príncipes, como Luis Díaz, Lamine Yamal o Victor Osimhen, pero este es el Cristiano Ronaldo de Al-Khelaïfi y el PSG, un crack especial.

Recuerdan que, como ha venido sucediendo con Mbappé, el idilio de CR7 con el Madrid no fue instantáneo, sino que fue un bombazo trabajado día a día, a conciencia, uno en el que en no pocas veces el United fue un gran inconveniente. Al final Florentino Pérez pagó lo que nadie por aquella época pensaba que podía pagarse y se llevó al luso. Hoy, cuando parece que la historia se repite con Mbappé rumbo al Bernabéu, el PSG quiere su réplica en Old Trafford y Rashford es el elegido, lo es desde tiempos de Leo Messi.