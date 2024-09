Deco y Laporta lo pierden: Flick lo quería en el Barça; la figura que vuelve a la Ligue 1 de Francia

Olympique de Marsella tiene casi todo acordado para fichar al francés Adrien Rabiot, el mediocampista de 29 años que viene de quedar libre de la Juventus de Italia. El elenco que dirige Roberto De Zerbi suma una pieza clave en su plantilla y apunta a terminar con la hegemonía del PSG en la Ligue 1.

Según reportó el periodista italiano Fabrizio Romano, el Olympique de Marsella “ha reservado el viaje y el reconocimiento médico para Adrien Rabiot, que firmará un contrato de dos años con el club”.

En caso de que se confirme su fichaje, Rabiot volverá a la Ligue 1 después de 5 años en la Serie A, donde vistió la camiseta de la Vecchia Signora. En esa institución disputó 122 partidos, marcó 22 goles y repartió 15 asistencias.

🔵⚪️✈️ Olympique Marseille have booked travel and medical for Adrien Rabiot as he will sign two year deal at the club.



The project presented by Longoria, Benatia and de Zerbi has convinced the French international, as revealed yesterday. pic.twitter.com/46F27hADEO