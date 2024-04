Dembélé y Asensio, con cara de póker: Luis Enrique ya ha elegido al crack que sustituirá a Mbappé

El nombre del elegido por el Paris Saint-Germain para sustituir en la plantilla a Kylian Mbappé habla de las intenciones de Luis Enrique y el club galo, es decir, fichar un jugador de primer nivel, de un perfil muy específico y que aportará otra dimensión al equipo en su faceta goleadora, pero respetando el rol del entrenador; o lo que es lo mismo, el PSG firmará una estrella, sí, pero muy diferente al de Bondy, porque esta se ajusta más al poder absoluto que aspira a tener Lucho en París.

Salvo sorpresa desde Londres, está certificado

Si en la cabecera hablamos de Ousmane Dembélé y Marco Asensio como figuras que pueden alegrarse de las intenciones de Lucho en este asunto es porque a la salida de un jugador de banda, como es Mbappé (si se le puede encerrar solo en un costado o catalogar de tal cosa), la propuesta del club es hacerse con un nueve puro, como es Victor Osimhen; por lo que no tendrá más competencia, sino un complemento perfecto.

El Chelsea, difícil

El jugador del Nápoles el es preferido por el míster, el club y salvo sorpresa, que solo puede llegar de la Premier League, más específicamente del Chelsea, será la nueva estrella de la entidad parisina en la temporada 24/25.

Si bien es cierto que al jugador africano le atraía la opción de blue, la situación del club inglés y el hecho de que los londinenses no solo no vayan a estar en la Champions League, sino en ninguna competición europea, lo echa para atrás; que es justo todo lo contrario que sucede con el PSG: lo piden expresamente el entrenador y la entidad, y encima no tendrá que competir con Mbappé.

Cambio de situación

Seguramente no le hará tanta gracia a Kolo Muani y Gonçalo Ramos la llegada del punta napolitano, más que nada porque uno de los dos, seguramente el luso, tendrá que salir.

Por otro lado, con Mbappé fuera y Osimhen como principal objetivo, el PSG se asegura un rematador puro para su tridente, pero sobre todo quita mucho ruido, el que genera día a día el capitán de Francia, y gana consistencia, además de uno de los mejores goleadores del planeta. La operación ya está en marcha y sí, a Dembélé y Asensio, encargados de nutrirle de balones, les alegra la elección.