Kroos y Rüdiger dudan: Ancelotti ensaya con 2 trampas contra Guardiola, ¿se atreverá a la más osada?

Ni los aficionados del Manchester City ni los del Real Madrid han olvidado, especialmente estos últimos, la eliminatoria de la pasada campaña en la que los skyblue desarbolaron a los merengues en el Etihad Stadium (4-0), de ahí que el respeto blanco a los citizens es algo que Guardiola y sus pupilos se han ganado con creces; ahora bien, Carlo Ancelotti planea hasta 6 cambios con respecto a ese duelo, con dos trampas y puede que una más, que por osada se le antoja dudosa a Carletto.

Courtois, Camavinga, Alaba, Militao, Carvajal, Kroos, Modric, Valverde, Benzema, Vinicius y Rodrygo Goes fueron los elegidos por el técnico italiano en el coliseo celeste, y la alineación y planteamiento de este último no pudo ser más desafortunada, algo que los ingleses hicieron pagar a los españoles para llevar la eliminatoria a un sonrojante 5-1 final: más que una eliminación, el resultado y las sensaciones fueron una catástrofe difícilmente digerible, hasta el punto que la memoria está reciente en la actualidad en el líder de LaLiga EA Sports.

Las piedras que pondrá Carletto

Está claro que darle la batuta del juego únicamente a Modric y Kroos, más en Mánchester, contra un medio del campo ultrapoblado de músculo y talento como era el skyblue fue un error flagrante de Carletto, pero eso no sucederá esta vez. Kroos sí estará en el once, resta saber quién le acompañará junto a Valverde. Y ahí entra la primera piedra contra el vigente campeón, el Madrid va a poner más pulmones y piernas en su medular y franja de ataque, ya que Tchouameni/Camavinga y Bellingham aportarán más electricidad en el despliegue y mayor capacidad en el repliegue; o lo que es lo mismo, el trabajo y el talento se verán dimensionados con físico.

Y de ello nos vamos a lo que tuvo que ser y Carletto no se atrevió a hacer en aquel aciago 17 de mayo de 2023, es decir, la segunda trampa contra Guardiola: Rüdiger será la pareja de baile de Haaland. El alemán anuló al noruego en el Bernabéu y le impidió que generará segundas jugadas, cosa que no sucedió en el estadio británico. Dicho lo cual, queda la última revolución por confirmarse y es la que pondría más futbol, vértigo e intensidad en la medular merengue, en ella, el míster transalpino mandaría a Tchouameni a la posición de central (no jugarían ni Militao ni Nacho, al menos de inicio) y a Camavinga a la de pivote; con ello, el Madrid arriesga algo más, pero tendría más talento en la construcción y podría jugar a un ritmo más alto. Esta variable, que el de Reggiolo ha de atreverse a poner, se fortalecería con respecto a aquel duelo del Etihad con Lunin bajo palos y Ferland Mendy de lateral izquierdo.