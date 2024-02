Ni Simeone ni Mbappé han hecho tanto daño a Florentino Pérez este año: Klopp y la catástrofe blanca

Pocos no, ningún equipo de entre todos los que compiten en las grandes ligas europeas puede ponerse a la altura del Bayer Leverkusen del Xabi Alonso, el cual ayer volvió a ganar (al Stuttgart, 3-2, en la DFB Pokal) y cuenta todos sus partidos por puntuaje, es decir, no ha perdido un solo choque en lo que va de temporada, ni en la Bundesliga, ni en la copa alemana ni en la Europa League. Por eso el Madrid ha fijado en él parte de su futuro y por eso Jürgen Klopp puede arruinar tal cosa.

Ataque frontal

Ante la marcha confirmada del que ha sido su entrenador durante las últimas nueve temporadas, el Liverpool busca nuevo líder y para que este no derive en un sinsentido como le ha ocurrido al Chelsea o al Manchester United, saben que necesitan personalidad y un gen red que cale en Anfield, siendo Xabi Alonso el recurso perfecto para la ocasión: su temporada en el Leverkusen lo corona como el entrenador del año hasta la fecha, es una leyenda en el Liverpool, con el que ganó al Champions League, y tiene un método de juego que gusta al club inglés seis veces campeón de Europa.

Dificultades y espera por el Madrid

Selecciona bien y certero el tolosarra, ahí quedan las palabras de Pablo Longoria sobre la negativa de este al club que preside, el Olympique de Marsella, tras destituir los franceses a Jorge Sampaoli: “sabía exactamente los tres o cuatro clubes que quería entrenar y estaba dispuesto a esperarlos”, dijo a So Foot. Y por eso Real Madrid y Liverpool son destinos que le tientan: son dos de los clubs más importantes de siempre, posee vinculación con ambos y los dos lo desean; ahora bien, la oportunidad red se presenta antes.

Y es que el Madrid, que ha renovado a Carlo Ancelotti, sabe que ahora no puede pujar por Alonso, cosa que sí puede (y debe) hacer el Liverpool, pero a la vez conoce al club inglés y sabe que si firman al actual míster del Bayer lo harán por una larga temporada, quizá por la misma que ha estado Klopp en la disciplina del norte inglés. La paciencia inglesa no es la misma que la española. Así las cosas, a no tan largo plazo, para Florentino sería un gran palo ver machar a míster al gigante británico, quizá el peor revés en lo que va de temporada, más que los dolores de cabeza que supone el culebrón por Kylian Mbappé o los malos resultados ante el Atleti de Simeone.