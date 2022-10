El PSG arde, esto no lo para ni Al-Khelaïfi: Mbappé vs Neymar y Messi

Puede que el Paris Saint-Germain, en varios golpes de sumo talento, consiga ir superando fases en la Champions League, incluso puede que le de para plantarse con los mejores a la vez que consigue otra Ligue 1, la cual se ha convertido en un campeonato de mero trámite, pero la ruptura en el tridente glamuroso del club francés es total, tal y como demuestran las informaciones de cabeceras de prestigio. Ahora incluso se aclara la pelea entre Kylian Mbappé y Neymar Júnior, lucha en la que ha tomado partido Leo Messi para liarla aún más. Los dos ex del Barça echan gasolina a la situación del PSG.

Algo tan anecdótico, tan fútil, como elegir qué jugador tira un penalti ha resultado ser la chispa de una tormenta que ya iba pergeñándose, a fuego lento, en el vestuario parisino. Es más, la llegada de Messi a París ha sido el detonante que ha puesto a Mbappé y su entorno en pie de guerra por su situación. Para entender todo el lío hay que mirar cada una de las partes, donde todos, en cierta forma, se sienten traicionados.

De un lado está un Mbappé que consiguió que le dieran las llaves del proyecto del Parque de los Príncipes por la presión que ejerció el interés del Real Madrid, al que usó para conseguir el mejor contrato: unos 40 kilos por temporada. Pero este acuerdo fue precipitado y nunca consultado a Neymar y Messi, que nunca vieron al francés como el líder del equipo. Aún hoy siguen sin verlo. Y para Mbappé es una traición que Neymar siga portando el 10, que le discuta el liderazgo y que encima Messi no solo también lo haga, sino que también lo reclame.

Por eso el brasileño y el argentino, que son amigos, le hacen el vacío a Mbappé, un jugador excepcional para ellos, pero sin poseer todavía el estatus de respeto que solo dan los éxitos y la trayectoria. Es más, informa El País que Messi no solo no cree que Mbappé deba ser un líder en el PSG, sino que merezca su salario. Dicho de otra forma, Neymar y Messi no solo no se pliegan a Mbappé, sino que lo desafían abiertamente. De ahí que la elección de Galtier de que Mbappé tire los penaltis, más que apaciguar las aguas las ha vuelto aún más revueltas.

En definitiva, el problema entre ellos, entre los tres cracks, es manifiesto, irreconciliable y solo tiene una solución: que uno de ellos (o varios) se vaya; quién sea, es la cuestión por definir.