El PSG ata a la joya de 17 años: compartirá ataque con Neymar y Mbappé

Ilyes Housni será el delantero que comparta ataque con Messi, Neymar y Mbappé. El canterano del PSG de tan solo 17 años acaba de firmar su primer contrato profesional con el primer equipo parisino y jugará en el Parque de los Príncipes, como mínimo, hasta 2026.

Al-KhelaÏfi y Luis campos no han querido esperar mucho tiempo para atar a una de las grandes promesas del fútbol francés por temor a que otros grandes equipos europeos se lo arrebaten. Ilyes Housni lleva tiempo estando en boca de todos los ojeadores del viejo continente por su gran fase de grupos en la Youth League, donde ha anotado 8 goles en seis encuentros, y por la exhibición de 9 goles anotados en el mes de octubre en un partido con el Sub-19 del PSG ante el Sub-19 del Reims.

El PSG sabe que tiene un talento en bruto entre sus manos y no quieren sorpresas con él. Firma hasta el año 2026 y el conjunto parisino se asegura poco a poco un gran futuro dentro del club. Este mismo parón del mes de diciembre ha servido para que el hermano de Mbappé, Ethan, hiciera su debut con el primer equipo en un amistoso, algo que no ha podido hacer aún Housni, pero que seguro que no falta mucho, ya que, en el primer partido del equipo de París tras la reanudación de la Ligue 1 antes el Estrasburgo, Ilyes se encontraba en el banquillo.

Christophe Galtier no le dio minutos el pasado fin de semana pero está muy contento con el jugador, sabe tiene gran potencial, igual que el club: “Ilyes Housni ha brillado especialmente y ha contribuido a la clasificación en octavos de final de su equipo en la 'Youth League', marcando ocho goles y dando dos pases en seis partidos”, anunciaba el PSG en un comunicado oficial.

Gran incorporación para la delantera del PSG que puede ayudar al equipo de aquí a junio a conseguir sus objetivos deportivos, ya que, tal y como hemos informado en Don Balón, en París no esperan incorporaciones en el mercado invernal y a Galtier le hace falta otro delantero, ya que, no le acaba de convencer Hugo Ekitike, por lo que, es muy probable que veamos disputar a Housni más de un partido de aquí al final de temporada.