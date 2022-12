Giro de 180º con Mbappé: Florentino frena su fichaje, KO al francés

A pesar de que a finales del mes de septiembre el diario francés L’Equipe publicaba que Kylian Mbappé había solicitado al club salir en enero, lo cierto es que a día de hoy, y tras ese mensaje que hizo saltar todas las alarmas, el ex del Mónaco se encuentra muy cómodo en París y desde el club no se plantean su salida en invierno, aunque no la descartan en verano, pero eso sí, pretenden que cumpla con su contrato que se extiende hasta el año 2024 extensible una temporada más.

Pero la sombra del Real Madrid es muy alargada cada vez que se habla de Kylian Mbappé. Nadie olvida lo que sucedió en el mes de mayo de la temporada pasada cuando ‘La Tortuga’ decidió dar marcha atrás en el último momento y rechazar el acuerdo que ya tenía apalabrado con Florentino Pérez. En el conjunto blanco aún escuece lo sucedido y, por eso, tras el gran Mundial de Qatar del delantero parisino, en el club piden calma.

Los madridistas veían en Kylian Mbappé al salvador del Mundial de Qatar. Con tal de que no ganara Messi, muchos aficionados aseguraban que serían capaces de perdonar lo que hizo Mbappé en el mes de mayo. La antítesis del delantero argentino ha vuelto a encandilar a gran parte de la hinchada merengue en Qatar, no es para menos, pichichi con ocho goles, hat-trick en una final, etc.

Kylian Mbappé se ha ganado el perdón de gran parte de la afición, pero no parece que suceda lo mismo con la parte noble del Santiago Bernabéu, informa Marca. Allí, son conscientes de que el delantero francés ha cambiado mucho estos últimos años y siguen sin ver clara la operación, ni ahora, ní dentro de dos años. No van a precipitarse ni crear expectativas como ha sucedido los dos cursos pasados, si van a por él lo harán con calma, midiendo cada paso y sin correr.

Esta vez no correrán los mismos riesgos. Acaban de atar por 70 millones de euros a Endrick y tienen un gran futuro en la delantera con Vinicius, Rodrygo, Valverde, que puede jugar arriba o de enganche y aún queda Benzema para, por lo menos, dos temporadas más. Mbappé parece que está volviendo a retomar la ruta del Santiago Bernabéu, pero esta vez los controles son más caros. Tiene dos años para convencer a Florentino Pérez, una tarea que, a día de hoy, parece muy difícil.