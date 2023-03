El regalo del PSG a Mbappé por convertirse en el máximo goleador: récord, enfado y salida inminente

El PSG no es capaz de tener una semana tranquila, pese a que los de Galtier fueron capaces de batir al Nantes por un cómodo 4-2, el conjunto parisino ha visto como casi de la nada se le formaba un nuevo incendio inesperado. En este sentido, según cuenta L’Equipe, Al-Khelaifi ya empieza a dudar de la continuidad de la gran estrella gala y ya se plantea darle salida este mismo verano.

Según cuenta el citado medio francés, el PSG no tiene clara la continuidad de Mbappé hasta más allá de junio de 2024, donde se podría finalizar el contrato entre club y jugador de forma que este quedara libre para fichar por el club que quisiera. Ante una situación crítica como esta, en París están decididos a no dejar salir gratis a su jugador y ya le habrían puesto precio no inferior a los 200 millones de euros. Esta es la cifra por la cual Florentino podría hacerse con Mbappé para la próxima temporada para su Real Madrid. Sin embargo, parece muy complicado que el conjunto blanco acepte pagar tal cantidad por un jugador que podría llegar gratis en un año.

Mbappé se acaba de convertir en el máximo goleador de la historia con el PSG. Con su gol ante el Nantes, el crack galo consiguió entrar en los libros de la historia del conjunto parisino, donde siga o se marche será recordado como toda una leyenda. Kylian llegó en 2017 y desde entonces ya ha marcado un total de 201 goles con la elástica de su equipo.

Sin embargo, con o sin récord, el PSG no está nada contento con la situación de su gran estrella a la cual ven cada vez más fuera que dentro. Todo ello justo después de anunciar una renovación que en un principio pareció un golpe sobre la mesa, pero que con el tiempo ha resultado ser una mala decisión para un Mbappé que no parece ser feliz en su actual equipo, que está a otro mal partido de sumar su enésimo fracaso en Liga de Campeones.

Así pues, si el Real Madrid quiere incorporar en este mismo mercado de verano, ya sabe que deberá poner 200 millones de euros, algo que como hemos dicho parece imposible.